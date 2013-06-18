جماهير "برشلونة" تُطالب "بطرد" فيلانوفا

جددت جماهير نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، دعوتها للمطالبة بإقالة المدير الفني للفريق الأول بالنادي، تيتو فيلانوفا؛ على الرغم من نجاح الأخير في قيادة فريقه للتتويج ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة "سبورت" الكتالونية عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، فإن الغالبية العظمى من جماهير "البلاوغرانا" قد طالبت بإقالة المدير الفني الحالي للفريق "تيتو فيلانوفا"، في الوقت الذي جدّد فيه البعض الآخر ثقتهم بالمدرب الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 22 في تاريخ الفريق.



ورفض "76 %" من عشاق حامل لقب الدوري الإسباني فكرة تجديد عقد المدير الفني تيتو فيلانوفا، بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال الموسم المنصرم بعد غياب المدرب لفترة طويلة عن الفريق لظروف مرضه.



فيما أبدى حوالي "24%" من جمهور"البلاوغرانا" ثقتهم بالمدرب الذي يتواجد في مدينة نيويورك الأميركية لاستكمال علاجه بعد إجرائه جراحة استئصال ورم سرطاني في الحلق.



وأعرب أنصار "برشلونة" عن خشيتهم من تكرار سيناريو الموسم الماضي بعد أن حقق الفريق الكتالوني بداية تاريخية تحت قيادة "فيلانوفا"، إذ تمكن من حسم الصراع مبكراً على اللقب المحلي مع نهاية الدور الأول، من خلال تسجيل الفريق أفضل انطلاقة في تاريخ المسابقة، بعد أن تمكن من الفوز في 18 مباراة، محافظاً على سجله خالٍ من الهزيمة، مقابل تعادل واحد فقط.



لكن مستوى "البارسا" بدأ يتراجع رويداً رويداً خلال النصف الثاني من الموسم، خاصة مع غياب مدرب الفريق الذي ابتعد عن الفريق فترة طويلة بعد الجراحة التي أجراها لاستئصال ورم سرطاني في الغدة اللعابية، قبل أن يعود مجدداً إلى صفوف فريقه الذي أثبت فشله الذريع على صعيد المواعيد الكبرى تحت قيادته.



ودقت جماهير "برشلونة" جرس الإنذار للمدرب في أكثر من مرة، غير أن الأصوات المطالبة بإقالة "تيتو" قد تعالت في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد خروج الفريق المُذل على يد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.