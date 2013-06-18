ريال مدريد يتعاقد مع غاريث بيل بـ"90" مليون يورو

أكد وكيل "فيفا" المعتمد فرانسوا غاياردو أن نادي ريال مدريد الإسباني أتم التعاقد مع اللاعب الويلزي غاريث ببل جناح نادي توتنهام الإنجليزي مقابل 90 مليون يورو، في تصريحات لإذاعة( انترايكونوميا) الكتالونية.

وبدا على غاياردو الواثق من كلامه إذ قال: "ريال مدريد أتم التعاقد مع بيل، ولكنه في انتظار الإعلان عن الصفقة مع قدوم المدير الفني الجديد لريال مدريد، وسيتم إنهاء الصفقة هذا الأسبوع مقابل 90 مليون يورو, وأنا أؤكد ذلك".

وبذلك اذ تم انتقال بيل مقابل 90 مليون يورو سيصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النادي الملكي.