محتجون يتظاهرون ضد "فيفا" والمنتخب البرازيلي

وصلت الاحتجاجات التي اجتاحت البرازيل في الأيام القليلة الماضية إلى الفندق الذي يقيم فيه المنتخب البرازيلي لكرة القدم بمدينة فورتاليزا استعدادا لمباراته المقررة، غداً الأربعاء، أمام المنتخب المكسيكي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل.

وتظاهر ما يتراوح بين 300 و 500 شخص مساء أمس الاثنين (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش بالقرب من الاستاد الذي يتدرب فيه المنتخب البرازيلي.

وانتقلت الاحتجاجات بعدها إلى الفندق الذي يقيم به الفريق على شاطئ "إيراسيما" حيث طالب المتظاهرون بمزيد من الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وهتفوا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واستخدام المال العام في تمويل استعدادات البرازيل لاستضافة بطولتي كأس القارات الحالية وكأس العالم 2014 .