مورينهو: قواعد الاتحاد الأوروبي ستساعد تشلسي للاستقرار

اعتبر المدير الفني لتشلسي الانجليزي جوزيه مورينهو أن قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يخص اللعب المالي النظيف ستساعد النادي اللندني، ولن تكون عقبة في تقدمه كما يرى البعض.

وقال مورينهو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لتشلسي على شبكة الانترنت، أن هذه القواعد ستكون تحفيزية له، الى جانب كونها من التحديات التي تجعلك تفكر أكثر من مرة في اتخاذ أي قرار أو البت في أي صفقة قبل التفكير بعمق.

وبحسب قواعد الاتحاد الاوروبي للعب النظيف، فانه لا يسمح للأندية أن تزيد ديونها عن حد معين، وفي حال الاخلال بهذا الأمر، فقد يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مختلفة على النادي قد تحرمه من المشاركة في الاستحقاقات الأوروبية.

وأشار مورينهو أن هذه القواعد الجديدة سوف تساعده للعمل مع ادارة تشلسي بشكل وثيق، مؤكدا على ضرورة وجود وجهات نظر مختلفة في اللاعبين.

وأكد المدير الفني لتشلسي أن هذا الأمر سيتيح لتشلسي الاستقرار، وهو الشيء الذي يريده هو كمدرب ولمالك وادارة النادي، كون الاستقرار يولد النجاح بشكل طبيعي.



ولم يضم تشلسي حتى الآن سوى الألماني شورله من بايرن ليفركوزن، في الوقت الذي يستعد فيه لابرام صفقات مدوية على غرار الأورغوياني كافاني والبرازيلي هالك وغيرهم.

وكانت تقارير صحافية قد اشارت الى أن مالك تشلسي ابراموفيتش منح مورينهو (70) مليون يورو من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن الصفقات التي أبرمها تشلسي في الفترة الأولى لولاية مورينهو تجاوزت الـ (81) مليون يورو، لكن على ما يبدو مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة سوف تتراجع.