نحن واليابان

حتى وهو يخسر بثلاثة أهداف في العاصمة البرازيلية (برازيليا) وأمام أكثر منتخبات كأس العالم فوزاً بلقب كأس العالم، ورغم هيبة وسمعة منتخب البرازيل، فقد ظهر منتخب اليابان بصورة فنية مقنعة إلى حد ما قياساً بالفوارق الفنية بين المنتخبين وظروف موقع المباراة والحضور الجماهيري. ـ الفوز البرازيلي حتى لو كان بثلاثية إلا أنه لم يكن بسهولة ولولا أن الهدف الأول جاء في مطلع المباراة والهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني وهو ما أحبط اليابانيين كثيراً لربما وجد البرازيليون صعوبة بالغة في كسب اللقاء. ـ ظهر المنتخب الياباني (وتحديداً في منتصف الشوط الأول) بمستوى فني مقنع وكاد في أكثر من مناسبة أن يعدل نتيجة المباراة وحينها شعر البرازيليون أن ضيفهم لن يكون صيداً سهلاً. ـ لنترك المباراة ونتحدث عن المنتخب الياباني الذي بات ضلعاً ثابتاً في بطولة كأس القارات لأنه يحقق (دون عناء) كأس أمم آسيا كما أنه أصبح من المتأهلين الدائمين لنهائيات كأس العالم. ـ لم يكن ذلك ليتحقق للمنتخب الياباني لولا العمل المكثف المخطط له بعناية والمنفذ بدقة منذ سنوات عديدة، ولعلنا نتذكر قبل عدة سنوات عندما قال رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم (نحن نخطط اليوم لنكون جاهزين للمنافسة على تحقيق كأس العالم 2050م)....عبارة تعكس كل شيء وتغني عن الحديث. ـ لن أذكر كل شيء عن كرة القدم اليابانية وكيف وصلت لما هي عليه اليوم، وسأكتفي بذكر بعض الشواهد لعلها تكون كافية لك عزيزي القارئ. ـ المنتخب الياباني المشارك حالياً في كأس القارات في البرازيل تضم قائمته الرسمية 23 لاعباً منهم 14 لاعباً يلعبون خارج الدوري الياباني بل تحديداً في أوروبا (ليسوا محترفين آسيويين في أندية آسيوية فهذا ليس طموحهم ولا طموح مسؤولي كرة القدم اليابانية). ـ الحارس كاواشيما يلعب لفريق ستاندرد لياج (البلجيكي) بينما اوتشيدا يلعب لفريق شالكه04 واللاعبان ساكاي وأوكازاكي يلعبان لفريق شتوتجارت بينما يلعب هيروكي لفريق هانوفر96 (الفرق الثلاثة ألمانية) في حين أن اللاعب يوشيدا يحترف في ساوثهامبتون الإنجليزي. ـ اللاعب ناغاتومو يحترف اللعب في إنتر ميلان الإيطالي بينما زميله هوسوغاي يلعب لهيرتا برلين الألماني والنجم هوندا يلعب لسسكا موسكو الفريق الروسي الشهير. ـ ماكوتو يلعب لفريق فولفسبورج الألماني وأيضاً نجد كيوتاكي في نفس الدوري لكنه بشعار نورمبيرج في حين أن هافينار يرتدي شعار فريق فيتسيه أرنهيم الهولندي أما كاجاوا فيلعب لمانشستر يونايتد أحد أشهر ثلاثة أو أربعة فرق في العالم. ـ هل لاحظتم أين يلعب اليابانيون؟ في أقوى دوريات العالم وفرقها بينما نحن لا نجد لاعباً سعودياً واحداً من لاعبي منتخبنا الأول يحترف حتى خليجياً. ـ اختتم معلوماتي عن كرة القدم اليابانية بمعلومة قد لا يصدقها كثيرون، هل تعلمون أن نجم منتخب البرازيل الحالي فييرا دي سوزا المعروف بـ(هولك) بدأ محترفاً في اليابان عام 2005 حتى 2008 لعب لفرق كاواساكي فرونتال (ممتاز ب) ثم كونسادول سابورو في الدوري الممتاز الياباني ثم طوكيو فيردي قبل أن ينتقل للدوري البرتغالي؟ ـ هل عرفتم الآن لماذا ذهبت اليابان بعيداً عن منتخبات آسيا؟ هل عرفتم لماذا يتطورون ونتراجع؟



نقلاً عن صحيفة "الرياضية" السعودية



