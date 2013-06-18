نيجيريا تمطر شباك تاهيتي بسداسية وتتصدر المجموعة

سجل المهاجم النيجيري الشاب نامدي أودوامادي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب النيجيري لكرة القدم إلى فوز منطقي ومستحق 6-1 على منتخب تاهيتي، اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل.

وتصدر المنتخب النيجيري بهذه النتيجة مجموعته برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام المنتخب الإسباني بطل العالم وأوروبا، والذي افتتح مباريات المجموعة أمس الأحد بالفوز على أوروغواي 2-1 .

ويقبع منتخب تاهيتي المتواضع في المركز الرابع الأخير من المجموعة بلا رصيد من النقاط وبفارق الأهداف فقط خلف أوروغواي.

وكان منتخب تاهيتي في طريقه لتحقيق آماله وتجنب والهزائم الثقيلة في مشاركته الأولى بالبطولات الكبيرة، ولكن نسور نيجيريا نجحوا في هز الشباك أكثر من مرة في الربع ساعة الأخير من المباراة ليكون الفوز الكبير.

ورغم هذا ، يستحق منتخب تاهيتي التقدير والاحترام لحرصه على اللعب حتى الثانية الأخيرة بروح عالية دون استسلام لليأس، رغم الفارق الهائل في الإمكانيات والخبرة والتاريخ بينه وبين المنتخب النيجيري.

وبدا أن المنتخب النيجيري في طريقه لتحقيق فوز تاريخي على منافسه المتواضع بعدما تقدم الفريق بهدفين في أول عشر دقائق من المباراة، ولكن الفريق أنهى الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف فقط أحرزها أوا إتشغيدي في الدقيقة الخامسة ونامدي أودوامادي في الدقيقتين العاشرة و26 .

وفي الشوط الثاني ، قلص جوناثان تيهاو النتيجة بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لتاهيتي في الدقيقة 54 ولكنه عاد وأهدى المنتخب النيجيري الهدف الرابع في الدقيقة 69 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وبعدها أحرز أودوامادي وإتشيجيدي الهدفين الآخرين للفريق النيجيري في الدقيقتين 76 و80 .

وتصدر أودوامادي بهذا قائمة هدافي البطولة متقدما على إتشيجيدي الذي يحتل المركز الثاني في القائمة.

ولم يتأخر المنتخب النيجيري في الإعلان عن تفوقه حيث استغل رهبة البداية لدى منافسه المتواضع وهز الشباك مرتين في أول عشر دقائق عن طريق اللاعبين أوا إتشيجيدي وأودوامادي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة اثر تسديدة قوية أطلقها أوا إتشيجيدي من خارج منطقة الجزاء لترتطم باللاعب نيكولاس فالار مدافع وقائد منتخب تاهيتي وتكمل طريقها إلى داخل المرمى.

وحاول منتخب تاهيتي الرد في الدقيقة التالية مباشرة حيث أطلق المحترف الوحيد للفريق ماراما فاهيروا كرة قوية من خارج منطقة جزاء نيجيريا، ولكن الحارس النيجيري تصدى لها وأبعدها بأطراف أصابعه لتخرج فوق المرمى بينما احتسبها الحكم ضربة مرمى.

وبعد خمس دقائق أخرى من الهدف الأول، سجل المنتخب النيجيري هدفه الثاني عندما خطف نامدي أودوامادي الكرة من دفاع تاهيتي خارج المنطقة وتقدم بها مراوغا أكثر من مدافع على حدود المنطقة قبل أن يلعبها في المرمى ليكون الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

واصل المنتخب النيجيري تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب نظرا للفارق الهائل الذي يميزه عن منتخب تاهيتي الذي يخوض البطولة بكتيبة من اللاعبين الهواة ولا يضم سوى لاعب محترف واحد.

وبعد مرور الدقائق الخمس التالية دون هز الشباك ، انطلق المهاجم النيجيري أحمد موسى بالكرة مراوغا دفاع تاهيتي بأكمله حيث توغل داخل منطقة الجزاء ولكنه تباطأ في التسديد قبل أن تخرج منه الكرة إلى خارج الملعب في الدقيقة 16 .

وأهدر موسى فرصة أخرى ثمينة لنسور نيجيريا في الدقيقة التالية بينما واصل منتخب تاهيتي الاعاتماد على الدفاع المتكتل لتجنب مزيد من الأهداف.

ورغم السيطرة النيجيرية على مجريات اللعب ، حاول المنافس الرد ببعض المحاولات الهجومية التي فشلت في تشكيل أي خطورة لعدم اكتمالها واعتماد معظمها على التسديدات الضعيفة من مسافات بعيدة فلم يجد الحارس النيجيري فينسنت إينياما صعوبة في الإمساك بها.

ورد المنتخب النيجيري على هذه المحاولات بالهدف الثالث في الدقيقة 26 اثر هجمة سريعة من الناحية اليسرى وتمريرة عرضية لعبها موسى من الناحية اليسرى واحتضن الحارس الكرة ولكنها سقطت منه أمام أودوامادي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى ليكون الهدف الثاني له والثالث لفريقه في المباراة.

وواصل المنتخب النيجيري ضغطه الهجومي وسنحت الفرصة أمام إتشيغيدي لتسجيل الهدف الرابع عندما انفرد تماما بالحارس كزافييه سامين الذي تألق وقطع الكرة من أمام اللاعب النيجيري في الدقيقة 30 .

وتخلى منتخب تاهيتي عن حذره الدفاعي في الربع ساعة الأخير من الشوط وحاول مبادلة منافسه الهجوم بعدما تخلص من رهبة البداية رغم اهتزاز شباكه ثلاث مرات.

ولكن الخطورة ظلت للمنتخب النيجيري حيث انفرد صنداي مبا بحارس تاهيتي في الدقيقة 39 اثر هجمة سريعة ولكن الحارس تألق مجددا والتقط الكرة من أمام مبا.

ونال النيجيري كينيث أوميرو إنذارا في الدقيقة 41 للخشونة مع ستيفي تشونج هوي الذي حصل على ضربة حرة خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة.

وسدد فاهيروا الضربة الحرة ولكنها ذهبت خارج المرمى ثم هدد تشونغ هوي المرمى النيجيري في الدقيقة 43 اثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها بضربة رأس ولكنها ذهبت خارج المرمى أيضا.

ورد المنتخب النيجيري بهجمة سريعة خطيرة من الناحية اليمنى مرر على اثرها أودوامادي الكرة عرضية ولكن دفاع تاهيتي أبعدها إلى ركنية قبل أنتوني أوغا المتحفز في حلق المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور النيجيرية بثلاثية نظيفة.

ولم يتغير الحال كثيرا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني وإن تحسن أداء تاهيتي نسبيا عن الشوط الأول.

وترجم الفريق هذا التحسن إلى هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب جوناثان تيهاو الذي ارتقى عاليا للكرة القادمة من ضربة ركنية وقابلها بضربة رأس وهو في حلق المرمى ليهز شباك النسور.

وسعى المنتخب النيجيري للرد في الدقائق التالية حيث كثف هجومه وعاد لمحاصرة منافسه وأهدر البديل براون إيديي فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 56 عندما انفرد بالحارس ولكنه فشل في مراوغته لتخرج منه الكرة إلى ضربة مرمى.

وبعدما انحصر اللعب في وسط الملعب وفشلت محاولات الفريقين لهز الشباك على مدار عدة دقائق سجل أودوامادي هدفا في الدقيقة 67 ألغاه الحكم بدعوى التسلل.

وبعدها بدقيقتين فقط ، جاء الهدف الرابع لنيجيريا عن طريق هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها أودوامادي من الناحية اليسرى وحاول جوناثان تيهاو إبعادها ولكنه وضعها عن طريق الخطأ داخل مرماه وأكملها إيديي ولكن بعد اجتيازها خط المرمى ليحتسب الهدف باسم تيهاو.

وأكمل المنتخب النيجيري الخماسية في الدقيقة 76 اثر هجمة سريعة وتمريرة رائعة لعبها إيديي من الناحية اليمنى وقابلها أودوامادي بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك ليكون الثالث له (هاتريك) والخامس للفريق.

وبعدها بأربع دقائق فقط ، سجل الفريق الهدف السادس اثر هجمة سريعة وصلت مننها الكرة إلى أحمد موسى على بعد خطوات من المرمى ولكنه فشل في هز الشباك تحت ضغط المدافعين قبل أن تتهيأ الكرة أمام زميله إتشيجيدي الذي أحرز الهدف الثاني له في المباراة وذلك في الدقيقة 80 .

وفشلت محاولات المنتخب النيجيري لزيادة رصيده من الأهداف في الدقائق الأخيرة كما عاند الحظ جوناثان تيهاو قبل نهاية المباراة عندما وصلت إليه الكرة عالية من مسافة بعيدة وحولها برأسه إلى جوار القائم لحظة تقدم الحارس النيجيري لإبعادها.