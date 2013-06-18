"فتاة" تُهدد عرش "ميسي" في برشلونة

خطفت لاعبة فريق برشلونة الإسباني الشابة، أليكسيا بوتيياس، قلوب الآلاف من عشاق النادي الكتالوني، خلال مباراة فريقها أمام ريال سرقسطة في نهائي كأس ملكة إسبانيا، وذلك بعد أن سجّلت هدفاً رائعاً قلّما سُجل في ملاعب الكرة النسائية.

وقدّمت "أليكسيا" لمحة فنية رائعة عند الدقيقة 40 حينما استقبلت تمريرة متقنة من إحدى زميلاتها، قبل أن تراوغ لاعبتين من الفريق الآخر بلمسة رائعة، لتجد أمامها حارسة المرمى التي راوغتها بكل سهولة، قبل أن تضع الكرة بعدها في المرمى الخالي؛ معلنة عن تسجيل الهدف الثالث لفريقها الكتالوني.



وحظي الهدف الذي أحرزته " أليكسيا " باهتمام جماهيري لافت على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لَقِيَ هذا الهدف استحسانا جماهيريا واسعا على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جذب حوالي نصف مليون مشاهد على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" في الساعات الأولى لنشره، في الوقت الذي تناقله عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر".



كما أثار الهدف الذي أحرزته اللاعبة البالغ عمرها 19 عاماً موجة إعجاب كبيرة بالأوساط الرياضية في بلاد الأرانب، حيث طغت الإشادة باللاعبة على الصفحات الأولى من كبرى الصحف الإسبانية.



وأغدقت صحيفة "ماركا" الإسبانية -المعروفة بميولها لفريق ريال مدريد- المديح على اللاعبة اليافعة، مؤكدة بأن اللاعبة قد توجت مجهودها في تلك المباراة بهدف رائع، على حد تعبيرها.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "أليكسيا" قد دخلت تاريخ كرة القدم الإسبانية من أوسع أبوابه من خلال هذا الهدف الذي سيحتفظ فيه فريق "البلاوغرانا" في أرشيفه، خاصة وأنّ هذا الهدف قاد فريق سيدات "برشلونة" للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه (بعد عامي 1994 و 2009).



من جانبها، أشادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بمستوى اللاعبة الشابة، لافتة إلى أنّ الهدف الذي أحرزته يعكس حالة الثقة التي تعيشها اللاعبة، بعد استدعائها إلى المنتخب الإسباني لكرة القدم الأسبوع الماضي.



بدورها، أفردت صحيفة "بولا" الإسبانية مساحة واسعة للمقارنة بين "أليكسيا" واللاعب الأفضل في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ أشارت الصحيفة إلى أنّ "أليكسيا" لم تنجح في الاستحواذ على قلوب وعقول عشاق "البلاوغرانا " فحسب، بل خطفت عشاق "ميسي" أيضاً.



وأحصت الصحيفة عدة قواسم مشتركة بين "ميسي" و"أليكسيا"، فبالإضافة إلى كونهما يمارسان هوايتهما في دب الرعب في نفوس المدافعين بفضل سرعتهما الفائقة وقوتهما التهديفية العالية؛ فإن اللاعبة تستخدم القدم اليسرى تماماً مثل ميسي.