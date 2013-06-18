12 لاعباً سيتخلص منهم برشلونة لـ"تعويض" صفقة نيمار

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتخلص من 12 لاعبا في صفوفه لتعويض صفقة اللاعب البرازيلي نيمار، والتي كلفت الفريق الكتالوني 57 مليون يورو، بحسب ما تم إعلانه في المؤتمر الصحافي لتقديم اللاعب البرازيلي، وذلك وفقا لصحيفة (الموندو ديبورتيفو) المقربة لنادي برشلونة الإسباني.

ويريد البرسا التخلص نهائيا من لاعبيه المعارين، وأبرزهم الهولندي إبراهيم أفيلاي المعار إلى شالكة الألماني, والإسباني بويان كريكتش المعار إلى ميلان الإيطالي, والإسباني اندريه فونتاس المعار إلى ريال مايوركا الإسباني, والإسباني ايساك كوينكا المعار الى نادي أياكس الهولندي, بالإضافة إلى ذلك سيرحل الفرنسي إيريك أبيدال، والإسباني مارك منيوسا بعد انتهاء عقودهم مع برشلونة مع إعارة المهاجم الإسباني الشاب دولفوي وزميله رافينها.

أما بالنسبة للاعبين الذين سيعرضهم البرسا للبيع فهم: الإسباني دافيد فيا، ويبدو أن أرسنال وتوتنهام الإنجليزيين متحفزان لضمه, فيما كان يرغب النادي التخلص من حارسه فالديز، لكن إعلان فالديز استمراريته مع النادي حتى انتهاء عقده منعت البرسا من ذلك.

فيما يبدو موقف تياغو الكانتارا وكريستيان تيلو غير واضح، حيث يرغب الاثنان في كسب المزيد من المساحة في اللعب، لكن يبدو أن هذه الطموحات زائفة بعد تعاقد البرسا مع نيمار، لذلك سيلجأ برشلونة للتخلص منهم الى فرق غير منافسة له في نفس الدوري.