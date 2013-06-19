الأهلي والشباب يترقبان قرعة دوري أبطال آسيا

تسحب، غدا الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



والمنتخبات المتأهلة الى ربع نهائي دوري الأبطال هي: الشباب والأهلي السعوديان، ولخويا القطري، واف سي سيول الكوري الجنوبي، وبوريرام يونايتد التايلاندي، وغوانغجو الصيني، وكاشيوا رايسول الياباني، والاستقلال الإيراني.



أما المنتخبات المتأهلة الى ربع نهائي كأس الاتحاد فهي: الكويت والقادسية "الكويتيان| والفيصلي الأردني، والشرطة السوري، وايست بنغال الهندي، ونيو رادينت المالديفي، وسيمن بادانغ الهندي، وكيتشي من هونغ كونغ.



وكان أولسان الكوري الجنوبي توج بطلا لدوري الابطال في النسخة الماضية بفوزه في المباراة النهائية على الأهلي السعودي 3-صفر، في حين أحرز الكويت الكويتي لقب كأس الاتحاد بتغلبه في النهائي على أربيل العراقي 4-صفر.