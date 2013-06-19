بطولة مصر: تأجيل المسابقة إلى أجل غير مسمى

خيم الترقب والاستنفار الأمني على أجواء الدوري المصري لكرة القدم، وتم تأجيل بطولة الدوري العام إلى أجل غير مسمى؛ بسبب تهديدات جماهير ألتراس الزمالك باقتحام ملعب الدفاع الجوي بضاحية التجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة؛ لحضور مباراة فريقهم مع الإسماعيلي مساء غد الخميس ضمن المرحلة السابعة عشرة من منافسات المجموعة الثانية.



ويعتبر موقف ألتراس الزمالك تحديا جديدا لقرار وزير الرياضة العامري فاروق بمنع حضور الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك والإسماعيلي محليا وإفريقيا نتيجة اقتحام الجماهير لملاعب مباريات الفرق الثلاثة في البطولة العربية للأندية ودوري أبطال إفريقيا.



ورغم أن المباراة تعد هامشية للفريقين بعدما تأكد تأهلهما للدورة الرباعية التي ستحدد بطل الدوري، حيث يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 36 نقطة ويأتي الإسماعيلي ثانيا برصيد 30 نقطة، الا ان جماهير ألتراس "وايت نايتس" التابعة للزمالك تصر على حضورها وقد هددت باقتحام الملعب بالقوة في حالة انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحتها للمسؤولين بوزارة الرياضة واتحاد الكرة للسماح لها بحضور المباراة.



وعززت وزارة الداخلية من استعدادتها لتأمين المباراة ومنع دخول الجماهير رغم عدم وصول اي إخطار رسمي من قبل ادارة نادي الزمالك أو اتحاد الكرة يؤكد تهديدات الألتراس باقتحام ملعب المباراة.



من ناحية أخرى قرر رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام تأجيل مباريات الأهلي مع الجونة على ملعب الدفاع الجوي الرئيسي، وتليفونات بني سويف مع غزل المحلة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وحرس الحدود مع المقاصة بملعب المكس، وسموحة مع وادى دجلة بملعب الترسانة في المرحلة ذاتها والتي كان مقررا إقامتها الجمعة المقبل الى يوم السبت، وذلك بناء على طلب وزارة الداخلية التي رفضت تأمين المباريات الاربع نظراً لانطلاق مظاهرات الجماعات الاسلامية المؤيدة للرئيس المصري محمد مرسى يوم الجمعة ايضا، مما يصعب من مهمة الامن في تأمين المباريات والمظاهرات في نفس اليوم.



كما تمت الموافقة على تأجيل مباريات المرحلة الـ18 لمدة 24 ساعة لتقام الثلاثاء بدلا من الاثنين المقبل، وستقام جميع المباريات الساعة الرابعة عصرا، حيث يلتقي المقاصة مع الأهلي بملعب الدفاع الجوي، ووادي دجلة مع تليفونات بنى سويف بالملعب الفرعي في استاد الدفاع الجوي، وغزل المحلة مع حرس الحدود في استاد المكس، والجونة مع انبي بملعب الجونة.