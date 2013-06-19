تشكيلة مباراة فيرغسون الأولى .. في المزاد

من المقرر أن يتم طرح ورقة في المزاد العلني كتب عليها بخط اليد تشكيلة مانشستر يوناتيد الإنجليزي، في أول مباراة له تحت قيادة مدربه المعتزل السير أليكس فيرغسون.



وقالت شبكة "سكاي سبورت" الانجليزية أن الورقة التي تحتوي على أسماء اللاعبين الأساسيين في مباراة مانشستر يوناتيد ضد أكسفورد، التي جرت في الثامن من نوفمبر من العام 1986، سيتم طرحها في المزاد العلني في 22 من الشهر الجاري.



وقدرت الشبكة أن يتراوح سعر هذه الورقة التي ضمت أسماء اللاعبين، ما بين (2000-3000) جنيه استرليني، وهي تلك الورقة التي حصل عليها أحد مشجعي اكسفورد في العام ذاته.



وسيقوم ببيع الورقة هنري الدريدغ وابنه، وذلك نيابة عن المشجع التي حصل عليها من قبل اللاعب السابق بيتر رودس براون، كتذكار.



وضمت قائمة لاعبي مانشستر يوناتيد، كلا من كريس تيرنر، مايك دكسبوري، آرثر ابيستون، كيفن موران، بول ماكغراث، غرايم هوغ، كلايتون بلاكمور، ريمي موسيس، فرانك ستابلتون، بيتر دافنبورت، بيتر بارنز، الى جانب البديل يسبر أولسن.

يذكر أن أحد مشجعي نادي ويست بروميتش الانجليزي طرح الشهر الماضي عبر موقع "ايباي" الشهير المتخصص في بيع وشراء الأغراض عبر الانترنت آخر علكة قام بمضغها فيرغسون للبيع، بعدما نجح في الحصول عليها عقب قيام فيرغسون بالقائها مع نهاية مباراة فريقه أمام مضيفه بروميتش في المرحلة الأخيرة من الدوري الانجليزي.