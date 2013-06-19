جماهير تشلسي لـ"مورينهو:" شكراً لطرد هذا "الإسرائيلي"

تنفّست جماهير تشلسي الإنجليزي الصعداء بعد إعلان المدرب العائد للفريق البرتغالي جوزيه مورينهو الاستغناء عن خدمات لاعب الوسط الإسرائيلي يوسي بنعيون خلال الموسم المقبل، مع أربعة لاعبين آخرين خرجوا من حسابات "سبيشال وان".

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التعليقات المرحبة من جماهير تشلسي بمجرد تأكيد رحيل بنعيون عن الفريق، بعدما فشل تماماً خلال الفترة الماضية، واكتفى باطلاق التصريحات النارية ضد الجماهير وبعض زملائه ولاسيما الإسباني فيرناندو توريس.

ووجه العديد من مشجعي "البلوز" الشكر والثناء لمورينهو بسبب قراره التخلص من اللاعب الإسرائيلي، مؤكدين أنه قرار سليم وتأخر كثيراً، إذ كان ينبغي اتخاذه من قبل سلفه الإسباني رافائيل بينتيز الذي تولى مهمة الإشراف على الفريق خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وتبارى أنصار تشلسي في توجيه الاهانات والشتائم لبنعيون وإطلاق توصيفات مهينة له، حيث كتب أحدهم في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن مستوى "جدته" أفضل بكثير من اللاعب الإسرائيلي الذي أمضى سنوات عمره وهو يتنقل بين نادٍ وآخر دون أن يمكث في معظم محطاته أكثر من موسم أو اثنين على الأكثر.

وغرّد آخر قائلاً إن بنعيون "مريض" ولا يستحق اللعب لتشلسي، وقال ثالث إنه "بكى" فرحاً حينماً أعار تشلسي قبل عامين اللاعب لجاره أرسنال، وأضاف: "لكم أن تتخيلوا الآن شعوري بالرحيل النهائي لهذا اللاعب عن الفريق".

وساءت العلاقة بشكل كبير بين جماهير تشلسي واللاعب الإسرائيلي مؤخراً بعدما تقدّم اللاعب ببلاغ للشرطة ضد الجماهير متهماً اياها بترديد هتافات معادية وعنصرية ضده خلال المباريات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجعت تقارير إنجليزية سبب هجوم المشجعين الدائم على بنعيون إلى تصريحاته بين الحين والآخر ضد زملائه، ولاسيما حين قال إن صفقة تعاقد "البلوز" مع فيرناندو توريس كان مبالغاً فيها، مشيراً إلى أن لاعب ليفربول السابق لم يقدّم مستوى يستحق عليه المبلغ الضخم الذي دفعه النادي اللندني له.

ورغم مستواه العادي دافع بنعيون خلال مسيرته الكروية عن ألوان أربعة من أكبر وأعرق الاندية الإنجليزية وهي تشلسي وأرسنال وليفربول وويستهام، ولم يظهر مع جميع تلك الأندية بمستوى كبير باستثناء تجربته الأولى مع ويستهام، وعانى باستمرار الاصابات المتكررة التي أبعدته كثيراً عن المشاركة.