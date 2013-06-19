حارس سويدي يحرز هدفاً من على بعد 90 ياردة

أحرز حارس مرمى فريق فالكنبرغ السويدي اوتو مارتلر هدفا غريبا ونادرا في مباراة فريقه أمام فريق فارجبرج في منافسات دوري الدرجة الثانية السويدي والتي انتهت بفوز أصدقاء الحارس مارتلر برباعية نظيفة.

اذ أحرز الحارس المحظوظ الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 18 من عمر الشوط الأول من منطقة جزائه لتصل الى منطقة جزاء الخصم دون أي اعتراض من لاعبي فريق فارجبرج قبل أن تسقط الكرة خلف حارس مرمي فريق الخصم دان سادي معلنة الهدف الثاني النادر من علي بعد 90 ياردة.

وحظي هدف الحارس السويدي المحظوظ بمشاهدة واسعة على موقع (يوتيوب) اذ جذب الهدف أكثر من نصف مليون مشاهد في خلال أربعة أيام فقط.