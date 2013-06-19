حركة غاريث بيل الشهيرة ستجلب له الملايين

قال خبراء مختصون في التسويق الرياضي أن الحركة الشهيرة التي ينوي الويلزي غاريث بيل تسجيلها في مكتب الملكية الفكرية بانجلترا سوف تجلب له الملايين من الأموال.



ونقلت صحيفة "الصن" الانجليزية عن توقعات هؤلاء الخبراء أن بيل حال نجاحه في اعتماد الشعار سوف يحصل سنويا على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه استرليني.



وبدأ بيل اجراءات تسجيل حركته الشهير التي يحتفل بها أثناء تسجيل الأهداف مع ناديه توتنهام هوتسبير اللندني ومنتخب بلادها، في مكتب الملكية الفكرية الذي سيقرر اعتماد طلب بيل من عدمه.



وتتشكل حركة بيل الشهيرة والمعروفة باسم "اليفين اوف هارتس"، على هيئة قلب يحمل في المنتصف رقم (11) وهو رقم قميص اللاعب، مع العلم أن هذه الحركة عبارة عن اهداء قلب لصديقة طفولته ايما رايس غونز.



ومن المقرر أن يتم تحويل هذه الحركة إلى شعار تجاري يمكن وضعه على المنتجات الجلدية كالأحذية أو القبعات أو حافظات النقود وغيرها من المنتجات.



ويعد غاريث بيل واحدا من ابرز لاعبي الدوري الانجليزي هذا الموسم، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، كما حصل على لقب أفضل لاعب صاعد، مع العلم أنه يلعب في صفوف توتنهام منذ عام 2007 قادما اليه من ساوثامبتون، في الوقت الذي تتصارع فيه العديد من الأندية الأوروبية لضمه وعلى رأسها ريال مدريد الاسباني.



يذكر أن طريقة احتفال بيل بتسجيل الأهداف باستخدام أصابع يديه لتكون شكل قلب، ليس هو من ابتكرها بل سبقه في هذه الاحتفالية العديد من اللاعبين، لكنه ميزها بوضع رقم قميصه في وسط القلب ليكونا معا شعار العلامة التجارية المقترحة له.