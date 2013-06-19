أنشيلوتي مدرباً للريال.. وكابيلو لسان جيرمان

أكدت شبكة (سكاي) الإيطالية أن المدير الفني الإيطالي للمنتخب الروسي فابيو كابيلو سوف يكون المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا في غضون ساعات, وذكرت الشبكة أن النادي الباريسي سيدفع 3 مليون يورو لفك ارتباط المدير الفني المخضرم مع المنتخب الروسي.

وسيوقع كابيلو على عقد لمدة عام واحد ليمهد الطريق للمدير الفني الفرنسي لنادي أرسنال الإنجليزي آرسين فينغر لتولي زمام أمور نادي حديقة الأمراء ابتداء من عام 2014.

وأضافت الشبكة الإيطالية أن النادي الباريسي وافق على انتقال أنشيلوتي الى نادي ريال مدريد الإسباني بعد فترة طويلة من المفاوضات, ليتولى أنشلوتي قيادة الفريق الملكي الموسم المقبل، فيما سيأتي الاعلان الرسمي في غضون أيام بحسب الشبكة الرياضية الأكثر انتشارا في إيطاليا.