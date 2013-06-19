في قلب أوروبا.. رشاشات وقنابل وفؤوس توقف مباراة

بلغ العنف والشغب حداً غير معقول في مباريات دوري "الهواة" في فرنسا، ولم يعد الأمر يقتصر على اشتباكات بالأيدي بين الجماهير أو تبادل إلقاء الزجاجات الفارغة وما سواها، بل رصدت صحيفة فرنسية حرباً بكل ما تعني الكلمة من معنى خلال مباراة جرت مؤخراً.

ونشرت صحيفة "لوباريزيان" واسعة الانتشار شريط فيديو يظهر معركة عنيفة بين مشجعي فريقين ينتميان إلى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، حيث اشتبك المشجعون قبل النهاية الطبيعية للمباراة واقتحموا أرض الملعب.

وخلال الحرب التي دارت رحاها فوق المستطيل الأخضر ووسط غياب رجال الأمن، ظهر في أيدي بعض المشجعين أسلحة رشاشة، فيما ألقى بعضهم قنابل صوتية، وظهرت في أيدي عدد آخر أدوات تشبه الفؤوس حاولوا الانقضاض بها على جماهير الفريق المنافس.

وأثار شريط الفيديو جدلاً واسعاً في فرنسا وسط قلق متزايد من أحداث العنف المفرط في دوري الهواة الذي أصبح بؤرة للتوتر، مع دعوات لإيجاد حلول جذرية للمشكلة التي لا يمكن فصلها عن الواقع الاجتماعي الذي تعيشه ضواحي المدن الفرنسية التي يقطنها مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة وغيرهم.