لاعب برشلوني: أعشق "إسرائيل".. والريال فريق رائع

أشاد صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، بالمستوى التنظيمي الرفيع الذي ظهرت به دولة إسرائيل خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت سن 21 عاماً، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة النهائية للبطولة.

ولم يخفِ اللاعب -الذي قاد منتخب بلاده للفوز على المنتخب الإيطالي 4-2 وإحراز لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب للمرة الرابعة في تاريخه- إعجابه اللامتناهي بدولة إسرائيل قائلاً: "لقد تحدثت مسبقاً وقلت بأنني أعشق إسرائيل، وأنها تبدو لي مدهشة، لاسيما جماهير كرة القدم المتواجدة، واليوم أيضاً أؤكد أنها تبدو لي مدهشة بقدر أكبر".

وتابع اللاعب في حديثه الذي نقلته صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت قائلاً: "أكثر ما يُعجبني هنا شغف الجماهير بكرة القدم بشكل عام، وبنادي ريال مدريد على وجه الخصوص، لذا فإني أرى أن ريال مدريد سيكون أكثر روعة بالنسبة إلي".

يُذكر أن "تياغو" قد سجّل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال المباراة النهائية من مسابقة كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 عاماً، ساهم بها في فوز منتخب بلاده بالبطولة للمرة الرابعة في مسيرتها، والثانية على التوالي، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ البطولة ينجح في تسجيل "هاتريك" خلال المباريات النهائية من عمر المسابقة.

وسار منتخب "لافوريا روخا" تحت سن 21 عاماً على خطى المنتخب الأول بطل العالم الذي احتفظ باللقب القاري في بولندا وأوكرانيا عام 2012 على حساب إيطاليا بالذات برباعية نظيفة، بعد لقبه عام 2008 في سويسرا والنمسا.