"برشلوني" يُعلن رحيله .. والريال يتأهب للانقضاض عليه

أعلن صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفقاً لما جاء في صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وطبقاً لما أوردته الصحيفة الكتالونية، فإن "ألكانتارا" قد أخبر إدارة النادي الكتالوني برغبته بالرحيل عن صفوف الفريق بعد أن ضاق ذرعاً من تواجده المتكرر على مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب - الذي قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب الرابع من بطولة الأمم الأوروبية للشباب تحت سن 21 عاماً- قد قرر مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من رفض نادي برشلونة لفكرة وضع اللاعب في لائحة المغادرين، حيث سبق وأن أغلق ساندرو روسيل رئيس النادي باب الانتقال أمام اللاعب اليافع حين صرح أن الفريق في أمس الحاجة للاعب رافضاً كل العروض المقدمة من طرف فرق أوروبية عدة.



وبحسب ما جاء في الصحيفة، فإن اللاعب الشاب يُفاضل بالوقت الحالي بين عرضين تلقاهما من ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وسيستغل النادي الذي سيظفر باللاعب انخفاض القيمة الحالية لشرطه الجزائي، والتي تبلغ 18 مليون يورو، قبل أن ترتفع هذه القيمة إلى مبلغ 90 مليون يورو بعد تاريخ 31 يوليو المقبل، حسب بنود العقد المبرم بين اللاعب والنادي.

ويسعى المدرب الجديد للفريق الإنجليزي، الاسكتلندي ديفيد مويز، الذي خلف مواطنه السير أليكس فيرغوسون نهاية الموسم الماضي، من خلال التعاقد مع "تياغو" إلى تعزيز وسط الفريق بعد أن أعلن متوسط ميدان النادي،بول سكولز، اعتزاله كرة القدم نهائياً.

في حين، فإن نادي بايرن ميونخ الألماني، يتطلع لاستغلال علاقة "تياغو" الجيدة بمدرب الفريق "البافاري" الجديد، والمدير الفني السابق للفريق الكتالوني، بيب غوارديولا، من أجل اقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف فريقه الجديد "بايرن ميونخ".

كما تبدو الفرصة سانحة أمام نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، من أجل الانقضاض على اللاعب، إذ سبق وأن أبدى "فلورنتينو بيريز" رئيس اللوس بلانكوس رغبته في ضم اللاعب، الأمر الذي لاقى ردة فعل ايجابية من جانب والد اللاعب "مازينيو ألكانتارا".

وأعطى والد اللاعب الشاب الضوء الأخضر لأحد الوسطاء الرياضيين، من أجل فتح المفاوضات مع نادي "ريال مدريد" تمهيداً لانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الأول بالنادي اعتباراً من الموسم المقبل.

وقد يجد النادي الكتالوني نفسه مضطراً لبيع اللاعب إلى غريمه خلال الفترة المقبلة في ظل عدم اعتماد فيلانوفا عليه أساسياً؛ وذلك لاستثمار مبلغ انتقاله الذي سيصل إلى "18 مليون يورو" على أقل تقدير بإبرام صفقات عدة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى التعاقد مع مدافعين وحارس مرمى كخطوةٍ تهدف بالدرجة الأولى لإعادة "برشلونة" لمساره الصحيح والخروج من النفق المظلم بعد فترة التخبط الفني التي عاشها الفريق نهاية الموسم الماضي، لاسيما على مستوى دوري أبطال أوروبا.

بيّد أن هناك ثمة مشاكل قد تفشل مساعي "الميرنغي" في ضمه، فبالإضافة إلى أن سياسة نادي برشلونة تهدف إلى الحفاظ على استراتيجية النادي الكتالوني القائمة على الاعتماد على لاعبي الشباب الذين أنجبتهم مدرسة "لاماسيا" الخاصة بالفريق، ورفض تصديرهم إلى الخارج، وبالتحديد إلى ريال مدريد؛ فإن اللاعب سيتجنب بكل تأكيد الضغوط الإعلامية التي ستنتج من خلال عملية انتقاله إلى ريال مدريد.