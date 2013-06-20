أخيرا .. هيغواين يقبل عرض أرسنال الإنجليزي

حسم المهاجم الأرجنتيني غوانزالو هيغواين، أمره، وقرر الموافقة على العرض الذي تقدم به نادي أرسنال الإنجليزي من أجل ضمه إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية أن موافقة هيغواين على عرض أرسنال، جعلت الأخير يبرم اتفاقا مع ريال مدريد الإسباني لضم اللاعب الأرجنتيني لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكلفت صفقة انتقال هيغواين لأرسنال نحو (26) مليون يورو تدفع لريال مدريد، في حين سيحصل هيغواين على ما يعادل (7) ملايين يورو في العام الواحد.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن المفاوضات الماراثونية التي أجراها مدرب أرسنال آرسين فينغر خلال الأسابيع الماضية ألقت بظلالها الإيجابية على هيغواين الذي وافق في النهاية على الانتقال للنادي اللندني.



وتخوف أرسنال في الآونة الأخيرة من دخول أندية على خط التعاقد مع هيغواين على شاكلة مواطنه مانشستر سيتي، ويوفنتوس الايطالي، الذي قدم عرضا للنادي الملكي، لكن الأخير رفضه بسبب ضعف مردوده المالي.

وتمكن أرسنال من إقناع ريال مدريد بالصفقة من خلال تسديد المبلغ المتفق عليه كدفعة واحدة، إلى جانب اقناع اللاعب أيضا بأجره السنوي.

يذكر أن أرسنال باتفاقه مع هيغواين، كسر قاعدة سياسة تعاقداته المعهودة بعدم دفع مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين، في الوقت الذي أصبح فيه هيغواين اللاعب الأغلى في تاريخ أرسنال، ليتجاوز الروسي ارشافين.