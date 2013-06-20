اتفاق سري وخطير بين رونالدو وفيرغسون لترك ريال مدريد

لا يزال الحديث عن انتقال البرتغالي كريستانو رونالدو إلى ناديه السابق مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي قائما وبقوة، حيث بات الشغل الشاغل لكافة وسائل الإعلام الإنجليزية والإسبانية على اختلاف مشاربها.

أما الجديد، فكان الكشف عن اتفاق سري توصل اليه السير أليكس فيرغسون المكلف من قبل إدارة مانشستر يوناتيد للتعاقد مع رونالدو يتضمن انتظار الأخير لانتهاء عقده مع ريال مدريد بعد عامين، وبالتالي الذهاب لمانشستر يوناتيد مجانا.

فقد أوردت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية بعض حيثيات هذا الاتفاق الذي لن يكلف مانشستر يوناتيد دفع أي يورو واحد من خزائنه لخزائن ريال مدريد.

ويقضي الاتفاق الذي وصفته الصحيفة بـ"الخطير" و"السري" ألا يجدد رونالد عقده مع ريال مدريد، أو حتى الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي أو مواطنه موناكو.

وسيكون هذا الاتفاق في مصلحة رنالدو الذي وعده فيرغسون بناء على تفاهماته مع ادارة اليوناتيد براتب تاريخي ومغر إلى جانب منحه نسبة 100% من حقوق مبيعات صوره وإعلاناته بدلاً من 60% فقط كان يحصل عليها من ريال مدريد.

وربطت الصحيفة الإنجليزية برفض رونالدو تجديد عقده مع ريال مدريد، الى جانب علاقته الوطيدة مع فيرغسون، بامكانية تطبيق هذا الاتفاق الذي سيكون في مصلحة الطرفين.

يذكر أن ريال مدريد يحاول جاهدا بكل السبل تمديد تعاقده مع رونالدو لكن الأخير رفض أكثر من مرة ذلك، ليفشل مخططات النادي الملكي الذي يسعى أن يبقى رونالدو في الريال للاستفادة منه على كافة النواحي.