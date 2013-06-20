الاتحاد الإنجليزي يرضخ للضغوط و يرجئ نهائي الكأس

رضخ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للانتقادات العنيفة التي طالته خلال السنوات الماضية؛ بسبب موعد إقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد، وقرر إرجاءها لبعد نهاية الدوري الإنجليزي.



وذكرت تقارير صحافية إنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي أعلن أن مباراة نهائي كأس الاتحاد – وهي أعرق بطولات الكرة الإنجليزية – ستقام بعد إسدال الستار على الدوري الإنجليزي.



وتعالت أصوات الجماهير والنقاد ووسائل الإعلام الغاضبة من الاتحاد الإنجليزي بسبب قيامه بجدولة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المواسم السابقة، قبل اختتام الدوري الإنجليزي، لدرجة إقامتها في فترة الظهيرة، وفي أوقات إقامة مباريات في الدوري.



وأعلن الاتحاد الإنجليزي أن المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2013-2014 ستقام بعد اختتام الدوري الإنجليزي بستة أيام، أي تحديدا في 17 من مايو 2014.



وهذه هي المرة الأولى التي سيقوم بها الاتحاد الانجليزي بتغيير موعد المباراة لهذا التاريخ، لكنه على الرغم من ذلك لن يقدم على تغيير توقيتها وسيبقى كما هو على ما يبدو لدواع دعائية واعلانية.



ويعد مانشستر يونايتد هو أكثر الفرق الانجليزية نجاحا في كأس الاتحاد الانجليزي بحصوله على 11 لقبا، لكنه لا يزال يبحث عن لقبه الأول منذ 2004.



يذكر أن ويغان أتليتك يحمل لقب كأس الاتحاد الانجليزي بعدما هزم مانشستر سيتي في المباراة النهائية الموسم الماضي، لكن فرحته لم تكتمل ليهبط بعدها إلى دوري الدرجة الأولى الانجليزي المعروف بـ " الشامبيونشيب" .