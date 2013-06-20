البرازيل تعبر المكسيك إلى المربع الذهبي لكأس القارات

تأهل المنتخب البرازيلي حامل اللقب إلى المربع الذهبي لبطولة كأس القارات التي تقام في ست مدن برازيلية حتى 30 يونيو الجاري، عبر الفوز على ضيفه المكسيكي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بلاسيدو أديرالدو كاستيلو في فورتاليزا ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في هذا الفوز لنجميه نيمار وجو، حيث سجل نيمار هدف السبق في الدقيقة التاسعة ثم أضاف البديل جو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة بعدما فاز في المباراة الأولى على اليابان 3-صفر، بينما ظل المنتخب المكسيكي بلا رصيد من النقاط بعدما خسر المباراة الأولى على يد إيطاليا 1-2.

وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، ولكن هذا لا يمنع أن الفريق المكسيكي حاول جاهدا أيضا أن يدرك الشباك ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل بسبب التسرع في إنهاء الهجمات أو بسبب تألق الدفاع البرازيلي.