لارسون "الأب" لعب مع لارسون "الابن" في حدث نادر

إلى الباكين على تقدمهم في العمر... هينريك لارسون لعب، أمس الأربعاء، أول مباراة له بعد اعتزاله لعب كرة القدم مع فريق هوغابرغ (درجة ثانية ب) إلى جانب ابنه (15 سنة) وانتهت المباراة بفوز فريق لارسون (4-2).

إذ ذكرت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية أن النجم السويدي المعتزل منذ 4 أعوام عاد ليلعب لفريق الطفولة لمدة ليلة واحدة أمام فريق تنهالت في دوري الدرجة الثانية السويدي, واستعان فريق هوغابرغ بالسويدي لارسون بعد إصابة كل مهاجمي الفريق باصابات متنوعة ليبقى الفريق بلا مهاجمين, وأشارت التقارير أن اللاعب الدولي السابق بدأ المباراة من على دكة البدلاء .

المثير في الأمر أن لارسون الذي يبلغ من العمر (41) عاما لعب بجوار نجله غوردان لارسون صاحب الـ 15 ربيعا في نفس الفريق في إحدى نوادر كرة القدم, وسبق أن حدثت نفس القصة في إسبانيا إذ لعب والتر باندياني منذ أسابيع أول مباراة له كأساسي مع أتليتكو بايلاريس (درجة ثانية ب) إلى جانب ابنه (18 سنة).

يذكر أن النجم السويدي لارسون سجل 325 هدفا خلال 573 مشاركة مع أندية مختلفة أبرزها برشلونة ومانشستر يونايتد, فيما أحرز لارسون 37 هدفا خلال 107 مشاركة دولية مع المنتخب السويدي.