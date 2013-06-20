مدرب تاهيتي للإسبان: ارحمونا.. ولا تفعلوا بنا كالسعودية

استجدى منتخب تاهيتي ايدي ايتايتا لكرة القدم نظيره فيسنتي دل بوسكي، مدرب منتخب إسبانيا "الرأفة" بحال منتخبه وعدم إتخام مرماه بالأهداف خلال مباراة المنتخبين، يوم الخميس، في بطولة كأس العالم للقارات، لكي لا يسير على خطى المنتخب السعودي.

وطوال تاريخ بطولة كأس العالم للقارات كان المنتخب السعودي صاحب أسوأ خسارة على الإطلاق بعدما سقط أمام نظيره البرازيلي بثمانية أهداف مقابل هدفين في نسخة عام 1999، ويخشى مدرب منتخب تاهيتي "المغمور" الخسارة بنتيجة أكبر أمام إسبانيا.

وقال ايتايتا خلال مؤتمر صحافي: "إن دل بوسكي شخص محترم ومتواضع ولديه قيم ولا يمكن أن يسمح للاعبيه بتسجيل نتيجة كبيرة ضد منتخب هايتي خلال المباراة التي يحتضنها ملعب "ماركانا" الشهير".

وأكد أنه يعتقد أن المنتخب الإسباني لن يسجل عددا كبيرا من الأهداف في مرمى فريقه، وسيحترم "تواضع" مستوى منافسه، الذي لا يضم أي لاعب محترف ويشارك بمجموعة من اللاعبين الهواة، الذين سقطوا في المباراة الأولى أمام نيجيريا بستة أهداف مقابل هدف.

وليس مستوى منتخب إسبانيا فقط ما يقلق ايتايتا، بل إن "الرهبة" من اللعب في "ماركانا" سبب آخر يدعوه للخوف على لاعبيه، وقال في هذا الصدد: "إن لاعبيه ليسوا معتادين على خوض المباريات في ملاعب ضخمة، وأكبر ملعب وطأته أقدامهم لا تزيد سعته عن 10 آلاف متفرج".

ودفعت تصريحات ايتايتا الصحافة البرازيلية للسخرية والتهكم منه، فيما أعادت شبكة "غلوبو" الشهيرة التذكير بالنتيجة الأعرض في تاريخ كأس القارات، حينما فاز منتخب "سيليساو" على نظيره السعودي بثمانية أهداف مقابل هدفين.