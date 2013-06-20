مورينهو سعيد بأولى مباريات تشلسي في ملعبه

عبر المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو عن سعادته الكبيرة بخوض فريقه أولى مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد على أرضه ووسط جماهيره، معتبرا أن هذا الأمر بمثابة فرصة كبيرة للاعبين لإظهار مدى حماسهم والتزامهم تجاه ناديهم.

وقال مورينهو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لتشلسي على شبكة الانترنت، أنه من الجيد أن تبدأ الموسم بمباراة على أرضك ووسط جمهورك الذي سيعمل بكل قوة على دعم وتشجيع اللاعبين.

وعلى الرغم من إشادته بخوض المباراة الأولى على أرضه، إلا أن مورينهو حذر من حماسة فريق هال سيتي الذي وصفه بأنه لا يزال يملك روح الصعود للدوري الممتاز.

ووصف المدرب البرتغالي هال سيتي بأنه فريق جيد ستكون بدايته عاطفية مع أول مباراة له في الدوري الممتاز.

وطالب مورينهو لاعبيه بذل كل ما بوسعهم من أجل تحقيق الفوز، وإسعاد جماهير تشلسي التي ستساند الفريق في أولى مبارياتهم في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق موسم الدوري الإنجليزي في السابع عشر من أغسطس، حيث سيخوض تشلسي أولى مبارياته أمام هال سيتي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وستكون مهمة تشلسي أصعب في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، حين يحل ضيفا على مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي.