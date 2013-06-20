توجيه تهمة التهرب من الضرائب إلى ميسي ووالده

وجه القضاء الإسباني تهمة التهرب من دفع الضرائب إلى لاعب برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، وقد استدعي إلى التحقيق في 17 سبتمبر المقبل للادلاء بشهادته، كما أعلن الناطق باسم محكمة برشلونة.



ووجهت التهمة إلى ميسي ووالده بالتهرب من دفع الضرائب بقيمة أكثر من 4 ملايين يورو.



ويأتي استدعاء ميسي إلى المثول أمام المحكمة إثر التحقيق الذي فتحه القضاء في 12 يونيو الحالي بحق النجم الارجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي.



وقال الناطق باسم محكمة برشلونة خوسيه ميغيل كومباني لوكالة فرانس برس: "قرر القاضي متابعة هذه القضية وقد قام باستدعاء ميسي ووالده يوم 17 سبتمبر.



وأضاف "لقد وجهت اليهما التهمة".



وكشفت المحكمة في الدعوى التي أقامها بأن الرجلين متهمان بـ"ثلاث جنح في ما يتعلق بالتهرب من دفع الضرائب، خصوصا فيما يتعلق بأعوام 2007، 2008، و2009 بمبلغ مقداره 06ر1 مليون يورو، و58ر1 مليون يورو، و53ر1 مليون يورو على التوالي".