"ميسي" يحلم باللعب إلى جوار "لاعب برازيلي"

أعرب مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن رغبته باللعب إلى جوار قلب دفاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي البرازيلي تياغو سيلفا، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية قد أبدى إعجابه بالمدافع البرازيلي حينما لعب رفقة فريقه الكتالوني أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعترف اللاعب الأرجنتيني لوالده "خورخي" برغبته في اللعب إلى جوار اللاعب الذي انضم لفريقه الفرنسي الموسم الماضي قادماً من إيه.سي.ميلان الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، وبعقد يستمر لمدة خمسة مواسم.

وسبق للاعبين أن التقيا في مناسبات عدة, كانت الأولى عندما كان يُدافع "سيلفا" عن ألوان فريقه السابق إيه.سي.ميلان الإيطالي، أما الثانية فقد كانت خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب البرازيلي، في حين كانت الثالثة والأخيرة خلال النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأخيرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

ويأتي "سيلفا" على رأس مجموعة من الأسماء التي وضعها فريق برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم نصب عينيه للتعاقد معهم؛ وذلك في محاولة منه للظفر بخدماتهم من أجل تعزيز خطه الخلفي الذي أظهر هذا الموسم هشاشة دفاعية غير مسبوقة.



ويُمني الفريق الكتالوني النفس في تحسين المردود الدفاعي لديه خاصة في ظل تراجع مستوى بعض لاعبيه في الآونة الأخيرة، وليكون أيضاً البديل المثالي لقائد الفريق كارليس بويول عند اعتزال الأخير أو في حال إصابته إذ يتعرض بين الفينة والأخرى لإصابات متنوعة.

وحاول "برشلونة" التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي قبيل انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، بيّد أن ناديه السابق أغلق الباب أمام انضمامه إلى "البلاوغرانا"، قبل أن يعلن اللاعب رحيله متجهاً صوب الفريق الباريسي.