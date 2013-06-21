أوروغواي تعبر نيجيريا وتحيي آمالها في كأس القارات

احيا منتخب أوروغواي آماله في التأهل إلى المربع الذهبي لكأس القارات لكرة القدم المقامة بست مدن برازيلية حتى 30 يونيو الجاري، بعدما تغلب على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف مساء الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية على استاد أرينا فونتي نوفا في سالفادور.

وحصد منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له ليتساوى في رصيد النقاط مع نيجيريا، بينما يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد ست نقاط في الوقت الذي يأتي فيه منتخب تاهيتي في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

وتقدم دييغو لوغانو بهدف لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 18 ثم تعادل جون اوبي ميكيل لنيجيريا في الدقيقة 37 وأضاف دييغو فورلان الهدف الثاني لأوروغواي في الدقيقة 50.

وفي الجولة الأولى فاز منتخب نيجيريا على تاهيتي 6-1 بينما خسر منتخب أوروغواي على يد نظيره الإسباني 1-2.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب منتخب أوروغواي وكاد الفريق أن يتقدم بهدف في الدقيقة الأولى عبر ضربة حرة مباشرة نفذها دييغو فورلان وصلت إلى كريستيان رودريغيز أمام المرمى النيجيري مباشرة، ليسدد قذيفة صاروخية ولكن الحارس فينسنت انياما تصدى للكرة ببراعة شديدة.

وسيطر منتخب أوروغواي على مجريات اللعب في الدقائق الخمس الأولى بفضل تحركات فورلان الذي سبب إزعاجا كبيرا لدفاع الفريق الإفريقي.

وشن منتخب نيجيريا هجمة مرتدة سريعة ولكنها انتهت دون جدوى أمام مرمى أوروغواي.

وكاد ادينسون كافاني يحرز هدفا لمنتخب أوروغواي في الدقيقة الثامنة ولكنه فشل في هز الشباك وهو على بعد ياردات قليلة من المرمى.

وأنقذ فرناندو موسليرا مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 12 بعدما سدد براون ايديي ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس أوروغواي تصدى للكرة على مرتين.

وبدأ المنتخب النيجيري يلتقط أنفاسه وأظهر الصلابة في مواجهة خصمه العنيد ولكنه لم ينجح حتى مرور الربع ساعة الأولى من إدراك شباك موسليرا.

وبعد أن بدأ منتخب نيجيريا في التقاط أنفاسه، وعلى عكس سير اللعب تماما تقدم منتخب أوروغواي بهدف في الدقيقة 18 من ضربة ركنية فشل الدفاع النيجيري في تشتيتها لتصل الكرة إلى فورلان الذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء ليفوتها كافاني من بين أقدامه لتصل الكرة إلى القائد دييجو لوجانو أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل سهولة إلى داخل الشباك.

وحاول منتخب نيجيريا أن يدرك التعادل سريعا وشن الفريق أكثر من هجمة على مرمى أوروغواي ولكنه افتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وقدم لويس سواريز فاصل من المهارات الفردية قبل أن يمرر الكرة إلى فورلان أمام المرمى مباشرة ولكن الدفاع النيجيري تدخل في الوقت المناسب.

وتوالت الهجمات النيجيرية على مرمى أوروغواي ولكن دون أن ينجح الفريق في الوصول إلى شباك موسليرا.

ونجح المنتخب النيجيري أخيرا في إدراك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق جون اوبي ميكيل بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء عبر براون ليراوغ لوجانو بمهارة شديدة ويسدد الكرة بهدوء في سقف الشباك.

ورد الفارو غونزاليس بتصويبة بعيدة المدى لمنتخب أوروغواي ولكنها ضلت طريقها للمرمى.

وأجرى ستيفين كيشي المدير الفني للمنتخب النيجيري تغييرا اضطراريا بخروج نامدي اودوامادي مصابا ونزول مايكل باباتوندي.

وتصدى موسليرا لفرصة هدف محقق للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما أبعد التسديدة الرأسية لبراون إيديي قبل أن تتجاوز خط مرمى فريقه.

ومرت الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول دون أن تشهد جديد ليخرج الفريقان متعادلان بهدف لمثله.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بهجمة قوية للمنتخب النيجيري ولكن أحمد موسى لم ينجح في استغلالها.

ورغم البداية القوية من الجانب النيجيري نجح فورلان في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 50 بعد هجمة سريعة عن طريق سواريز وكافاني قبل أن يمرر الأخير إلى فورلان الذي سدد قذيفة صاروخية بقدمه اليسرى عرفت طريقها للشباك.

وحاولت نيجيريا أن تستعيد توازنها سريعا وتدرك التعادل للمرة الثانية، ولكن يبدو أن أوروغواي قد تعلمت الدرس، حيث سعى الفريق إلى السيطرة على مربع العمليات في منتصف الملعب والعمل على عدم تمكين نسور نيجيريا من تهديد مرمى موسليرا.

ومرت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني وسط محاولات على استحياء من جانب نيجيريا وسيطرة على منطقة وسط الملعب من جانب منتخب أوروغواي، لكنها لم تشهد فرص محققة باستثناء الفرصة التي جاء منها هدف فورلان.

وكاد فيجور اوغودي يسجل هدفا لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 73 ولكنه تعثر أمام المرمى.

وحاول المنتخب النيجيري جاهدا أن يصل للشباك الأوروغوانية ولكنه افتقد إلى العقل المدبر داخل منطقة الجزاء.

ومرت الربع ساعة الأخيرة من المباراة وسط محاولات نيجيرية متتالية ولكنها غير مثمرة في الوقت الذي تراجع فيه لاعبو أوروغواي لتأمين منطقة دفاعهم.

وخلال اللحظات الأخيرة من اللقاء لم يحدث أي جديد ليخرج منتخب أوروغواي فائزا بهدفين مقابل هدف ويحصل على أول ثلاث نقاط له في البطولة.