تشلسي.. النادي الأكثر "كرهاً" في الدوري الإنجليزي

تذيّل تشلسي قائمة الأندية الـ20 الأكثر حباً وشعبية في إنجلترا وفق استفتاء كبير نظمته صحيفة "ديلي ميل"، وخُصّص لأندية الدوري الممتاز، واحتل سوانزي سيتي رأس القائمة، فيما حّل مانشستر يونايتد بطل الدوري في المركز قبل الأخير.

ولم تحدد الصحيفة الشهيرة معايير معينة للاختيار، وسمحت لزوار موقعها الالكتروني بالتصويت، فكانت المفاجئة باحتلال تشلسي قعر القائمة، مرجّحة أن يكون حادث اعتداء لاعب الفريق البلجيكي إيدين هازارد على أحد "صبية الملاعب" أحد أسباب هذا التقهقر في شعبية "البلوز".

وأشارت الصحيفة إلى أن إقدام النادي على تغيير مدربيه بشكل متكرر قد يكون أحد أسباب الانخفاض في شعبية تشلسي، حيث أقال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش سبعة مدربين خلال عشر سنوات، وتساءلت عمّا إذا كان البرتغالي جوزيه مورينهو العائد لتدريب الفريق قادراً على محو الصورة السيئة عن النادي.

ولم يكن مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري في الموسم المنصرم أفضل حالاً من تشلسي، إذ جاء في المركز الـ19، فيما جاء ليفربول في المركز الـ17، وتوتنهام في المركز الـ15، ومانشستر سيتي في المركز الـ12، بينما احتل أرسنال المركز التاسع.

وتصدر سوانزي سيتي القائمة حاصداً النسبة الأكبر من التصويت، وقالت الصحيفة إن طريقة لعب الفريق الويلزي الهجومية في موسمه الأول بالدوري الممتاز ربما تكون السبب وراء تفضيل المصوتين له.

وحّل وست بروميتش ألبيون في المركز الثاني ونوريتش سيتي ثالثاً وايفرتون رابعاً وساثامبتون خامساً، ونيوكاسل سادساً، قبل كل من هال سيتي وفولهام، في حين كان "المدفعجية" الأفضل الأندية الكبيرة من حيث الترتيب وحل في المرتبة التاسعة.