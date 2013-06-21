"ضحكات" في مقعد بدلاء إيطاليا "تثير" غضب الجماهير

أثارت اللقطة، التي التقطتها عدسات المصورين أثناء مباراة منتخب إيطاليا ومنتخب اليابان ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار منافسات كأس القارات والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي بصعوبة بنتيجة 4-3 ، سخط وغضب شريحة كبيرة من مشجعي الاتزوري.

إذ يظهر في الصور ضحك عدد من بدلاء المنتخب الإيطالي أثناء انفعال المدير الفني الإيطالي برانديلي، بعد إحراز المنتخب الياباني الهدف الثاني حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم المنتخب الياباني بهدفين على المنتخب الإيطالي, وانتشرت الصور في وسائل الإعلام الإيطالية المختلفة التي هاجمت اللاعبين المتورطين في اللقطة مطالبين برد قاس على تصرفهم الغير مسؤول.

ولم ترض الصحيفة الأوسع انتشارا في إيطاليا "لاغازيتا ديللو سبورت" أن تمر الواقعة مرور الكرام إذ أفردت الصحيفة الوردية صفحاتها للحديث عن اللقطة المثيرة, وقدمت "لاغازيتا" أسماء اللاعبين المتورطين في اللقطة وهم ديامانتي لاعب وسط نادي بولونيا, بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الايطالي, ماركيتي حارس نادي لاتسيو الإيطالي واستوري مدافع نادي كالياري الإيطالي.

ومن المنتظر أن يرد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على الواقعة, لكن يبدو أنه لن يتخذ أي رد فعل إلا بعد انتهاء البطولة القارية في البرازيل.