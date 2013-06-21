لاعبو مانشستر يوناتيد: لا أحد يستحق أن يقلد كانتونا

قال مدافع مانشستر يوناتيد بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم ريو فيرديناند إنه وزملاءه لن يقدموا على تقليد طريقة أسطورة الفريق السابق الفرنسي إريك كانتونا، وذلك من خلال رفع ياقات قمصانهم الجديدة.

وأوضح فريديناند في تصريحات لصحيفة "الصن" الإنجليزية أن لا أحد يستحق أن يقلد الأسطورة كانتونا، إلا هو نفسه، ولكنه اعتزل الان.

واشتهر الفرنسي كانتونا الذي يملك سجلا تاريخيا ناصعا مع النادي الإنجليزي برفع ياقة قميصه حول رقبته أثناء المباريات.



وأضاف مدافع مانشستر يوناتيد إلى أن أنه لن يقوم بتقليد كانتونا لأن الأخير هو الوحيد الذي يجب أن يلبس القميص ويرقع ياقته.

ويحتوي القميص الجديد لمانشستر يوناتيد على ياقة مثل قمصان البولو، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصميم القميص بهذا الشكل منذ (13) عاما.

وأعلن مانشستر يوناتيد أنه سيقوم بطباعة صور كانتونا على قميص الفريق الجديد لبيعه للجماهير، قبل أن يتراجع عن ذلك بسبب أن مانشستر يوناتيد لا يملك حقوق الملكية لصور اللاعب التي ستطبعها علي قمصان الفريق.

وأنتج مانشستر يوناتيد قبل أعوام عدة قميصاً تاريخياً لكانتونا الذي اعتبر أفضل لاعب في تاريخ النادي في حقبة التسعينات، وقام بوضع هذا القميص في متحفه الخاص.



وقد تم تصميم هذا القميص المرصع ببعض قطع الذهب في ألمانيا، حيث وضعت صور خاصة ومختلفة من تاريخ كانتونا على هذا القميص الذي قام اللاعب نفسه بالتوقيع عليه.