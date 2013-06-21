مدرب إنجلترا وقائدها السابق ينتقدان جدول الدوري

انهالت الانتقادات المختلفة على رابطة الأندية الانجليزية بعد إعلانها أمس برنامج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم المقبل، حيث تركزت الانتقادات خصيصا من المدير الفني للمنتخب الانجليزي روي هودسون، وقائد المنتخب الانجليزي السابق جاري لينكر.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى تجاهل رابطة الأندية الانجليزية لطلبات الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بوضع مباريات قوية بين فرق المقدمة، في الأسابيع التي تسبق مباريات المنتخب الانجليزي.

واعتبر هودسون في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة " الميرور" الانجليزية أن برنامج الدوري الانجليزي للموسم الجديد، لم يخصص الوقت الكافي لتجمعات المنتخب الانجليزي، الأمر الذي سيؤثر على استعداداتها وتحضيراته للاستحقاقات الكبرى التي يأتى في مقدمتها تصفيات كأس العالم 2014 وتصفيات كأس أوروبا.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الانجليزي أن التلاحق الكبير في مباريات الموسم الجديد، سيصيب اللاعبين الدوليين حتما بالاجهاد الشديد، الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى المنتخب الانجليزي في مبارياته الدولية.

من جانبه، اتفق قائد المنتخب الانجليزي السابق جاري لينكر مع مدرب المنتخب الانجليزي في أن برنامج الدوري سيؤثر بشكل كبير على مسيرة المنتخب الانجليزي في تصفيات كاس العالم.

و راح لينكر إلى ابعد من ذلك، حين اتهم القائمين على الدوري الانجليزي بتجاهل مصلحة انجلترا فيما يخص تجمعات المنتخب الوطني، وتحضيراتها للاستحقاقات المقبلة.

وأشار قائد المنتخب الانجليزي بأن الانجليز لا يساعدون انفسهم، في اشارة منه لتجاهل رابطة الدوري الانجليزي للمنتخب الانجليزي في مواعيد مباريات الدوري الممتاز.

يذكر أن برنامج الدوري الانجليزي أفرز مباريات قوية تجمع بين فرق القمة مانشستر يوناتيد وليفربول، وأرسنال وتوتنهام، في الأسابيع التي تسبق مباريات المنتخب الإنجليزي في تصفيات كأس العالم.