إصابات واختناقات بين الصينيين .. بسبب "بيكهام"

نشرت المدونات الصينية صورا مفزعة للإصابات التي حدثت للحشود المتجمهرة لرؤية النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، الذي كان في زيارة قصيرة الى البلد الآسيوي وتحديدا جامعة تونغي شنغاهاي.

واحتشدت الآلاف من الجماهير الصينية العاشقة للاعب الانجليزي، في محاولة منها لرؤيته عن قرب، لكن التزاحم الشديد أدى الى فوضى عارمة وإصابات بالجملة في صفوف الجماهير الصينية.

ونشر ديفيد بيكهام على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني"سينا ويبو" تمنياته للجميع بالشفاء العاجل إذ قال: "كانت ردة فعل قوية من الجماهير الصينية بالنسبة لي, كان من المستحيل أن أدخل وسط هذه الحشود, سمعت عن وقوع العديد من الإصابات, أتمنى لهم الشفاء العاجل".