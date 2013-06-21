"برازيلية" ترتدي فستان العروس وتطلب الزواج من بالوتيلي

فاجأت مشجعة برازيلية الجميع خلال مباراة منتخبي إيطاليا واليابان أمس، وظهرت في مدرجات ملعب "أرينا بيرنامبوكو" في مدينة "ريسيفي" مرتدية فستان العروس، ووجهت رسالة إلى المهاجم الإيطالي المثير للجدل ماريو بالوتيلي مفادها أنها تريد الزواج منه.

وجلست المشجعة البرازيلية الغامضة على المدرجات وقد تزيّنت وارتدت فستان العروس وحملت مجسماً صغيراً لبالوتيلي في يدها اليمنى، وباقة من الورود في يدها اليسرى، وقد أحطيت بعدد من الأشخاص الذين يبدو أن والدتها كانت بينهم.

وابتسمت "العروس" البرازيلية للكاميرا وكذلك فعل من يحيطون بها من أصدقائها وأقاربها، الذين ارتدى بعضهم قمصان المنتخب الإيطالي، وظلوا خلال المباراة يهتفون لبالوتيلي الذي تألق كعادته خلال المباراة وسجل هدفاً ليساهم بفوز منتخب بلاده على "الكمبيوتر" الياباني.

وكان من اللافت تواجد البلجيكية فاني نيغيشا، صديقة بالوتيلي خلال المباراة في المدرجات، حيث حرصت على ارتداء قميص صديقها، وشجعته بحماس شديد كما هي عادتها، ومن المؤكد أن ردة فعلها ستكون حازمة لو شاهدت تلك البرازيلية التي أرادت خطف صديقها "المشاغب".