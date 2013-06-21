"حسناء" بلجيكا .. وراء تألق "بالوتيلي" في كأس القارات

واصل اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي تألقه بإحرازه هدفاً خلال مباراة المنتخب الإيطالي أمام نظيره الياباني، والتي انتهت بفوز صعب للاتزوري بنتيجة 4-3, لكن يبدو أن بالوتيلي المعروف بحالته المزاجية المتقلبة وتصرفاته الطائشة قد وجد ضالته في الاستقرار بارتباطه بالمغنية البلجيكية فاني نيغويشا.

وقد يعود التواجد الدائم للحسناء البلجيكية في مباريات المنتخب الايطالي لتشجيع اللاعب صاحب الأصول الغانية الفضل في استقرار مستواه وتألقه المستمر, إذ حرصت فاني على حضور مباراة المنتخب الإيطالي والمكسيكي والتي خطفت الأنظار فيها بتواجدها المفاجئ في المدرجات لتشجيع صديقها الايطالي, قبل أن تظهر في المباراة التالية للمنتخب الايطالي أمام الروبوت الياباني مرتدية قميص بالوتيلي في المنتخب الإيطالي.

وكان بالوتيلي قد أهدى سابقا خاتما لنيغويشا لعقد قرانهما في القريب يقدر قيمته بـ 100 ألف يورو، وارتدته فاني خلال تواجدها في البرازيل، بعد دعوة بالوتيلي لها بالمجيء لمؤازرته في بلاد السامبا في منافسات كأس القارات.