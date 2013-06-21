"غيغز" سيترك مانشستر يونايتد.. ويتجه لـ"لتدريب"

يبدو أن الويلزي رايان غيغز لاعب مانشستر يوناتيد الإنجليزي لن يكمل مشواره الكروي مع ناديه الانجليزي في الفترة المقبلة، وذلك بسبب بدء إجراءات دخوله في دورة تدريبية مؤهلة للحصول على رخصة مدرب من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم.

وقالت تقارير صحافية إنجليزية إن غيغز سيسافر إلى تركيا للحصول على هذه الرخصة، حيث تقام هناك الدورة التدريبية، على هامش بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في اسطنبول.



ويملك غيغز عقدا مع مانشستر يوناتيد ينتهي العام المقبل، لكن هذا الأمر لم يثنيه عن التخطيط للحصول على رخصة تدريب تجعله مؤهلا لتدريب أي فريق كروي بعد اعتزاله الذي بات أقرب من أي وقت مضى.



وكان غيغز ( 39 عاما ) قد حصل على رخصتين للتدريب من قبل، لكن الرخصة الجديدة هي الرخصة الاحترافية التي تؤهله للتدريب بشكل مباشر بعد اعتزاله.



ورخصة المحترفين هي أعلى رخصة تدريبية يمنحها الاتحاد الأوروبي، حيث يستطيع أي شخص بعد الحصول عليها تدريب أي فريق في البطولات الأوروبية.



ورفض غيغز الحصول على اجازة صيفية اسوة بزملائه في مانشستر يوناتيد، وأثر الانتقال لتركيا للحصول على الرخصة الاحترافية التي سيكون من خلالها غيغز أول لاعب كرة قدم بريطاني يحصل عليها وهو لا يزال في الملاعب.



يذكر أن غيغز صرح مؤخرا أن السير اليكس فيرغسون مدرب مانشستر يوناتيد المعتزل هو مثله الأعلى، وسبب نجاحاته التي حققها على مدار مسيرته الكروية الممتدة مع مانشستر يوناتيد منذ العام 1991، مع العلم أن غيغز تجاوز المباراة الـ (1000) في مسيرته الكروية مع مانشستر يوناتيد ومنتخب بلاده ويلز.