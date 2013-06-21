"نيمار" الأكثر ذكرا عبر تويتر بـ92 ألف تغريدة

يعد البرازيلي نيمار دا سيلفا اللاعب الأكثر ذكرا على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، حيث ظهر اسم البرازيلي الشاب في أكثر من 92 ألف مناسبة، متقدما على كل من المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي والمدافع الإسباني سرخيو راموس، بواقع 78 ألف و65 ألفا على الترتيب.

فيما جاء اللاعب الايطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان شعراوي ثالثا بواقع 31 ألف مرة، وتلاه اللاعب المكسيكي تشيشاريتو بواقع 27 ألف مرة وذلك وفقا لدراسة أجراها مركز (برشلونة ميديا) التكنولوجي.

وجاء المدافع الإسباني سيرخيو راموس كأكثر اللاعبين نشاطا على الموقع الشهير بواقع 130 تغريدة منذ الأسبوع الذي سبق إقامة كأس القارات وتلاه البرازيلي لوكاس مورا بـ 80 تغريدة وأعقبهما الإسباني سيسك فابريغاس والمكسيكي خافيير أكينو، بواقع 60 و70 رسالة على "تويتر" على الترتيب.

ويعتبر بالوتيلي هو أحدث اللاعبين المنضمين الى "تويتر" إذ دشن اللاعب حسابه الرسمي في الـ 16 من مايو الفائت.