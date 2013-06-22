أنشيلوتي مدربا للريال مقابل 5ر4 مليون يورو لسان جيرمان

ذكرت صحيفة "ليكيب"، اليوم السبت، أن ريال مدريد الإسباني سيدفع 5ر4 مليون يورو (9ر5 مليون دولار) لباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للحصول على خدمات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتوصل الناديان لاتفاق يقتضي بانتقال أنشيلوتي (54 عاما) لتدريب ريال مدريد، بعد توصل سان جيرمان لاتفاق مع لوران بلان لتولي المسؤولية الفنية للفريق،ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" أن أنشيلوتي سيحصل على راتب شهري يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين يورو صافي،ولكن العقد مع النادي الملكي لن يتم توقيعه قبل الأول من يوليو المقبل لأسباب تتعلق بالضرائب.

ومن المقرر أن يخلف أنشيلوتي،الذي يمتد عقده الأصلي مع سان جيرمان،حتى يونيو المقبل،البرتغالي جوزيه مورينهو في تدريب ريال مدريد بعد أن عاد الأخير لتدريب تشلسي الإنجليزي.