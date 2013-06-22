بالوتيلي يتجاهل التحذيرات ويتجول في شوارع البرازيل

على الرغم من تلقي المنتخب الإيطالي تحذيرات شديدة بعدم مغادرة الفندق الذي تقيم فيه بعثته بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت المدن البرازيلية تزامنا مع إقامة كأس القارت, إلا أن اللاعب المثير للجدل بالوتيلي أصر على الخروج مع صديقته البلجيكية فاني نيغويشا الى الشوارع البرازيلية.

وانطلق اللاعب الأسمر مع صديقته في حي سلفادور باهيا البرازيلي، قبل أن يتجمهر عليه المعجبون لتوقيع الاوتوغرافات, وكتب بالوتيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا أشبه كثيرا الناس في المدينة", وأبدى اللاعب صاحب الأصول الغانية عدم قلقه من الاحتجاجات إذ اقال عبر حسابه أيضا: "أنا هادئ.. لا أخشى أحدا أو شيئا.. فقط أخشى الصحافيين".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي بانتظاره مباراة حاسمة أمام المنتخب البرازيلي صاحبة الأرض والجمهور في مبارة تحديد من يلاقي المنتخب الإسباني, اذ يتساوي المنتخبان الايطالي والبرازيلي بنفس النقاط في المجموعة الأولى، فيما تصدر بطل العالم المنتخب الإسباني المجموعة الثانية بجدارة.