تشلسي" .. يبرم أكبر "صفقة تجارية" في تاريخه"

أبرم تشلسي الإنجليزي أكبر صفقة تجارية في تاريخ النادي اللندني من خلال تجديد عقده مع شركة المستلزمات الرياضية الألمانية الشهيرة "أديداس" ، وذلك لمدة عشرة سنوات.



وأعلن نادي تشلسي في موقعه على شبكة الانترنت أن شركة أديداس التي بدأت رعايتها لتشلسي منذ عام 2006، جددت تعاقدها معه لغاية العام 2023.



ولم يكشف النادي اللندني عن قيمة التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكنه أكد بأنه العقد الأكبر في تاريخ النادي مع شريك تجاري.



وبموجب العقد الجديد فإن تشلسي سوف يرتدي الملابس الرياضية التي تقوم أديداس بتوريدها له لمدة عشر سنوات كاملة.



وعلى الرغم من تعمد تشلسي وأديداس عدم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحافية إنجليزية قدرت قيمتها بأكثر من (300) مليون يورو.



ومن المرجح أن تساعد القيمة المالية الضخمة لهذه الصفقة تشلسي في إبرام صفقات جديدة، ومواصلة التزامه المالي مع نجوم فريقه، خصوصا وأن الشراكات التجارية التي يقوم بها تشلسي تعد من أهم مصادر الدخل له، في ظل القواعد الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يعرف بقوانين اللعب المالي النظيف.



ويبدو أن عودة مورينهو لتدريب تشلسي، الى جانب تتويج النادي اللندني بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ودوري أبطال أوروبا في الموسم الذي سبقه، ساهم بشكل كبير في إبرام هذه الصفقة التاريخية له.



يذكر أن أديداس بذلت جهودا مضنية من أجل تجديد التعاقد مع تشلسي، حتى لا تخسر النادي الإنجليزي، بعدما خسرت مواطنه ليفربول الذي وقع لشركة أميركية.

