رسميا: الهلال "يطلب" الشمراني.. بعرض "مغرٍ"

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم السبت، عن عرض رسمي تلقاه من الهلال يطلب فيه شراء المهاجم الدولي ناصر الشمراني بقيمة مالية لم يكشف عنها، بيد أن أنباء إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن العرض الهلالي قد يصل إلى 33 مليون ريال سعودي فيما يريد الشباب نحو 40 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان الرسمي لنادي الشباب فإن إدارة النادي وعدت نظيرتها في الهلال بالرد قريبا جدا على العرض، وسط تأكيدات إعلامية متداولة بأن خالد البلطان رئيس نادي الشباب طالب بعرض مالي يفوق العرض الذي قدمه الهلال للاعب.

ويعيش ناصر الشمراني المهاجم الذي أحرز لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات، والذي سجل 71 هدفا لفريق الشباب في السنوات الأربع الماضية وضعا نفسيا سيئا مع فريقه الحالي؛ بسبب إصرار المدير الفني البلجيكي ميشيل برودوم على وضعه على مقاعد البدلاء، وهو ما جعل اللاعب يشير بعبارات غاضبة أثناء نهائي كأس الملك للأندية الأبطال التي جرت في 29 مايو الماضي، واضطرت الإدارة بشأن ذلك إلى الخصم من مرتب اللاعب وإنذاره على ما قام به ضد المدرب.

وأعلن الشباب قبل أيام عن رحيل مهاجمه الأرجنتيني سباستيان تيغالي إلى فريق الوحدة الإماراتي مقابل 4ر3 مليون دولار، وهو ما يبدو أن الفريق مقبل على هجوم جديد في حال رحل أيضا ناصر الشمراني.