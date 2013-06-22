روني يرغب في الانتقال لـ"تشلسي" بدلا من أرسنال

زعمت صحيفة إنجليزية أن مهاجم مانشستر يوناتيد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم واين روني يفضل الانتقال لفريق تشلسي، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينهو خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية عن أن روني أكد أن تشلسي سيكون الوجهة المفضلة له حال تركه بطل الدوري الإنجليزي، رغم العروض الكبيرة التي تلقاها وأبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال لا يزال متمسكا بخيار التعاقد مع روني، على الرغم من إنهائه صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين قادما من ريال مدريد الإسباني.

واعتبرت "الدايلي ميل" أن تشلسي بمقدوره التعاقد مع روني، كونه يستطيع الايفاء بمتطلباته المالية، وخصوصا راتبه الكبير الذي يصل الى (250) ألف جنيه استرليني.

ولا تزال التكهنات مسيطرة على وسائل الاعلام الانجليزية فيما يخص انتقال روني من عدمه، خصوصا اعلانه في السابق نيته الرحيل عن مانشستر يوناتيد، ومن ثم عودته عن قراره بالبقاء في الأولدترافورد معقل مانشستر يوناتيد، قبل أن يعود ويؤكد أن تشلسي ستكون وجهته حال الرحيل عن بطل الدوري الانجليزي ليفتح الباب على مصراعيه مجددا حول مستقبله الكروي.

وكان مورينهو العائد مؤخرا لتدريب تشلسي قد فتح الباب لامكانية تعاقد فريقه مع روني، حيث رأى أن روني يمتلك مؤهلات وخبرات كبيرة تؤهله للعب في تشلسي.

ولم يكتف المدرب البرتغالي بذلك، بل ذهب بعيدا حين أن روني سيكون سعيدا لو تواجد في تشلسي، لأنه يشبهني كثيرا فهو لا يبحث عن المال بقدر السعادة وسيجد السعادة هنا لو قرر المجيء الى تشلسي.