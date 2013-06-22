ريال مدريد.. يخطف "إيسكو" بـ30 مليون يورو

توصل نادي ريال مدريد الى اتفاق مع نادي مالاجا الإسباني لضم لاعبه الواعد الإسباني إيسكو لخمسة مواسم مقبلة، وذلك بعد اجتماع رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز والمدير العام للنادي انخيل سانشيز بالمدير العام لنادي مالاجا فيسينتي كاسادو في صفقة تقدر بـ 30 مليون يورو، وذلك بحسب صحيفة "أس" المدريدية.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن التعاقد مع نجم منتخب الشباب الإسباني خلال الأسبوع الجاري، وسيتم تقديم إيسكو مطلع الشهر المقبل.

يذكر أن إيسكو يقضي عطلته في جزيرة إبيزا الإسبانية بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 عاما, فيما أخطره والده وممثله في الصفقة بالخبر السعيد, وبذلك يتغلب ريال مدريد الإسباني على منافسه في الصفقة مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حاول ضم اللاعب عن طريق مديره الفني السابق مانويل بيليغريني المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.