مجنون إيطاليا مفتاح التعاقد مع الجزائري بلفوضيل

أكد مالك نادي إنتر ميلان الإيطالي ماسيمو موراتي على إمكانية حدوث تبادل بين فريقي إنتر ميلان وبارما، يقضي بانتقال اللاعب الجزائري بلفوضيل إلى إنتر ميلان مقابل انتقال الإيطالي المشاغب انتونيو كاسانو الى بارما وذلك في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وأبدى موراتي إعجابه بالشاب الجزائري قائلا: "أنا معجب ببلفوضيل بشدة, نحن نسعى للتعاقد معه لأنه بالتاكيد لاعب قوي".

وشبه موراتي لاعب بارما ببنزيمة إذ قال: "بلفوضيل من الممكن أن يصبح بنزيمة آخر, بالنسبة لي بلفوضيل وايكاردي لاعبان جيدان, سنري إمكانية إدخال كاسانو و دي سيلفستري ضمن الصفقة لاتمام التعاقد مع بلفوضيل".

ويرغب بارما في بيع نصف بطاقة بلفوضيل مقابل 10 ملايين يورو, لكن حامل لقب دوري أبطال اوروبا لعام 2010 يرغب في شراء بطاقة اللاعب الكاملة للتعويل عليه في الفترة المقبلة في مشروع الفريق لاستعادة أمجاده.

يذكر أن بلفوضيل لعب للمنتخب الفرنسي الشباب قبل ان يتم استدعاؤه من قبل المدير الفني للمنتخب الجزائر الحالي فاهيد حالميوفيدتش في أغسطس 2012 للعب مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الليبي، في إطار منافسات تصفيات الأمم الإفريقية لعام 2013, لكن فريق بارما رفض طلب المنتخب الجزائري قبل أن يعلن "فيفا" أحقية تمثيل اللاعب لمنتخب الجزائري في سبتمبر 2012.