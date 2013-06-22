من أجل بصمة نجاح

يجاهد الامير نواف بن فيصل ومعه الاستاذ احمد عيد والاستاذ محمد النويصر كثلاثي قيادي للمؤسسات الرياضية والكروية (رعاية الشباب -اتحاد الكرة-رابطة الدوري) للقيام بكل شيء من اجل وضع بصمة نجاح خاصة وانهم امام مجتمع لم يعد يثق بأي مشروع أو وعد أو خطوة..!!

* في كل الاحوال هناك عمل .. هناك خطوات.. محاولات.. نجاحات ... لكنها لاتؤثر بالمشهد وقناعاته..!!

* السبب .. غياب بيئة الاستقرار ..!!

* كل مالدينا عبارة عن وعود .. دراسات.. استثناءات.. بالمعنى الحقيقي .. ماشين بالبركة..!!

* لايزعل مني الثلاثة .. كل مؤسساتنا كذلك ..!!

* حتى قبل أسبوع كانوا يتحدثون عن زيادة فرق الدوري..!!

* حتى اللحظة لايوجد جدول للدوري..!!

* حتى الآن لانعرف من يشارك عربيا وخليجيا .. بشكل رسمي ..!!

*حتى اللحظة لانعرف عن الملاعب التي ستلعب فيها مباريات الدوري لكافة الفرق ..!!

* حتى اللحظة العمل متوقف بملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة ولاوجود لمنصة منذ عام ولاوجود لمكان للاعلاميين وكبار الشخصيات..!!

* حتى اللحظة مستقبل اللعب باستاد الامير عبدالله الفيصل بجدة غير واضح..!

* الملعب الذي سيلعب عليه فريق العروبة .. لم يزره اي مسؤول ليتفقد ملاءمته وتطبيقه للاشتراطات.!!

* اميرالجوف يقول لن يلعب الفريق خارج ارضه ..!!

* حتى اللحظة .. موارد اندية دوري جميل غير شفافه .. لايعرف متى تصرف .. ولا كيف تصرف .. ؟!!

* حتى اللحظة ومشروع بيئة الملاعب المعلن عنه قبل عامين يراوج مكانه من فشل لاخر ..!!

* إذا يجب ان لانعتب على الوسط الرياضي إن هو أحس بعدم وجود اي منجز..!!

* لا استقرار في كل شيء .. إطلاقا .. العملية كلها تقوم على اجتهادات وتعقيدات وبيروقراطيات لاتجد موطأ في العصر الحديث سوى بالدول المتخلفة..!!

* هناك من يقاتل لإفشال اي خط لرابطة دوري المحترفين ..!!

*هناك من يتمنى ان يفشل احمد عيد ..!!

* هناك من يجسد صورة سلبية لرعاية الشباب..!!

* الامور معقدة جدا جدا جدا .. نحن نخسر الوقت والمال والجهد في دورة عمل وبيئة إدارة اسوأ مما يتخيله اي واحد منكم..!!

* لايوجد اي مشروع مكتمل وناجح رياضيا ..!!

* اتحداكم ..!!

* لابد من المنغصات والروتين ..!!

* الله يعينك ياامير نواف .!!

* دون استقرار ومحاسبة وتفاهم وروح واحدة .. لن نفلح ..!!

* اربعون سنة عجزنا ان تضع ارقاما لمقاعد الجماهير .. بالله عليكم هل يوجد ماهو ابسط من ان يتم ترقيم مقعد..!!؟؟

* يذهبون على حساب ميزانية الدولة .. يشاهدون ملاعب العالم ومنشآتها .. يعودون .. يقهقهون .. ثم يطقطقون علينا..!!

* الفشل ليس بالرؤوس الكبيرة .. الفشل صناعة من هم بالاسفل ... هم مستعدون للكذب والتخريب والدجل .. فقط ليحققوا مبتغاهم.. احذروهم ..!!

قبل الطبع :

لايوجد صفحة بيضاء بحياة الرجل .. يوجد رجل اعترف بامتلاكه السواد..!!

نقلاً عن "الجزيرة" السعودية