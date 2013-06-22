من أجل بصمة نجاح

يجاهد الامير نواف بن فيصل ومعه الاستاذ احمد عيد والاستاذ محمد النويصر كثلاثي قيادي للمؤسسات الرياضية والكروية (رعاية الشباب -اتحاد الكرة-رابطة الدوري) للقيام بكل شيء من اجل وضع بصمة نجاح خاصة وانهم امام مجتمع لم يعد يثق بأي مشروع أو وعد أو خطوة..!!
* في كل الاحوال هناك عمل .. هناك خطوات.. محاولات.. نجاحات ... لكنها لاتؤثر بالمشهد وقناعاته..!!
* السبب .. غياب بيئة الاستقرار ..!!
* كل مالدينا عبارة عن وعود .. دراسات.. استثناءات.. بالمعنى الحقيقي .. ماشين بالبركة..!!
* لايزعل مني الثلاثة .. كل مؤسساتنا كذلك ..!!
* حتى قبل أسبوع كانوا يتحدثون عن زيادة فرق الدوري..!!
* حتى اللحظة لايوجد جدول للدوري..!!
* حتى الآن لانعرف من يشارك عربيا وخليجيا .. بشكل رسمي ..!!
*حتى اللحظة لانعرف عن الملاعب التي ستلعب فيها مباريات الدوري لكافة الفرق ..!!
* حتى اللحظة العمل متوقف بملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة ولاوجود لمنصة منذ عام ولاوجود لمكان للاعلاميين وكبار الشخصيات..!!
* حتى اللحظة مستقبل اللعب باستاد الامير عبدالله الفيصل بجدة غير واضح..!
* الملعب الذي سيلعب عليه فريق العروبة .. لم يزره اي مسؤول ليتفقد ملاءمته وتطبيقه للاشتراطات.!!
* اميرالجوف يقول لن يلعب الفريق خارج ارضه ..!!
* حتى اللحظة .. موارد اندية دوري جميل غير شفافه .. لايعرف متى تصرف .. ولا كيف تصرف .. ؟!!
* حتى اللحظة ومشروع بيئة الملاعب المعلن عنه قبل عامين يراوج مكانه من فشل لاخر ..!!
* إذا يجب ان لانعتب على الوسط الرياضي إن هو أحس بعدم وجود اي منجز..!!
* لا استقرار في كل شيء .. إطلاقا .. العملية كلها تقوم على اجتهادات وتعقيدات وبيروقراطيات لاتجد موطأ في العصر الحديث سوى بالدول المتخلفة..!!
* هناك من يقاتل لإفشال اي خط لرابطة دوري المحترفين ..!!
*هناك من يتمنى ان يفشل احمد عيد ..!!
* هناك من يجسد صورة سلبية لرعاية الشباب..!!
* الامور معقدة جدا جدا جدا .. نحن نخسر الوقت والمال والجهد في دورة عمل وبيئة إدارة اسوأ مما يتخيله اي واحد منكم..!!
* لايوجد اي مشروع مكتمل وناجح رياضيا ..!!
* اتحداكم ..!!
* لابد من المنغصات والروتين ..!!
* الله يعينك ياامير نواف .!!
* دون استقرار ومحاسبة وتفاهم وروح واحدة .. لن نفلح ..!!
* اربعون سنة عجزنا ان تضع ارقاما لمقاعد الجماهير .. بالله عليكم هل يوجد ماهو ابسط من ان يتم ترقيم مقعد..!!؟؟
* يذهبون على حساب ميزانية الدولة .. يشاهدون ملاعب العالم ومنشآتها .. يعودون .. يقهقهون .. ثم يطقطقون علينا..!!
* الفشل ليس بالرؤوس الكبيرة .. الفشل صناعة من هم بالاسفل ... هم مستعدون للكذب والتخريب والدجل .. فقط ليحققوا مبتغاهم.. احذروهم ..!!
قبل الطبع :
لايوجد صفحة بيضاء بحياة الرجل .. يوجد رجل اعترف بامتلاكه السواد..!!
نقلاً عن "الجزيرة" السعودية