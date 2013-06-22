"سيدة إفريقية" تنافس ميسي ورونالدو بمهارات "ساحرة"

استحوذ شريط فيديو قصير تظهر فيه سيدة إفريقية وهي تداعب كرة القدم بمهارة فائقة على اهتمام زوار مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، الذين أدهشتهم مهاراتها الفنية الرائعة، والتي يعجز حتى الكثير من لاعبي الكرة المحترفين على فعلها.

وخلال مقطع الفيديو الذي لا تزيد مدته على الدقيقة والنصف تظهر السيدة السمراء وهي تداعب الكرة برأسها وكتفيها، وقدميها، وتستعرض مهاراتها باحترافية عالية أمام حشد من المتفرجين في مكان عام يبدو أنه أحد الأسواق.

ولم يُعرف بعد اسم تلك السيدة الموهوبة، أو البلد الإفريقي الذي تقطنه، لكن رغم ذلك حظي شريط الفيديو باهتمام واسع، ونالت هي اشادة كبيرة، وسط استغراب الكثيرين من مهارتها الفائقة، رغم أنها تبدو امرأة عادية وليست لاعبة محترفة.

وتندّر بعض المعلقين بإطلاق اسم "دروغبا" عليها، تيمناً بنجم منتخب كوت ديفوار وهداف نادي غلطة سراي التركي "ديديه دروغبا"، فيما سخر آخرون بالقول إن مشاهير النجوم العالميين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا وجدوا من ينافسهم أخيراً.