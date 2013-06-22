"وفاة" لاعب كرواتي خلال "مباراة" في كرة القدم

المصدر: بلغراد - د ب أ ومحمد عبدالعظيم

أوردت صحيفة "فيسيرني ليست" الكرواتية بنسختها الإلكترونية، اليوم السبت، أن اللاعب الكرواتي المحترف ألين باميتش انهار وسقط ميتاً خلال مباراة ترفيهية على ملعب صغير.

ولم تفصح الصحيفة عن مزيد من التفاصيل

ويبدو أن باميتش صاحب الـ 23 عاما الذي يلعب لنادي استرا 1961 لديه تاريخ طويل في السقوط على أرضية الملعب، إذ سقط اللاعب ثلاث مرات سابقا مغشيا عليه بسبب مشاكل قلبية.

ومن أبرز انهيارات الكرواتي باميتش هو سقوطه مغشياً عليه خلال مباراة رسمية لفريقه أمام فريق لوكوموتيفا في فبراير الماضي، وبرغم مشاكله الصحية، أصر اللاعب على استكمال مسيرته الرياضية وسمح الأطباء له بذلك.

ولعب باميش لنادي ستاندر دي لياج البلجيكي في موسم 2010-2011 قبل ان يستغني عنه النادي البلجيكي بعد سقوطه في أحد تدريبات الفريق، قبل أن يستعيد وعيه بعد تدخل الطاقم الطبي للفريق وذلك بحسب الصحيفة ذاتها.

جدير بالذكر أن والد باميتش هو اللاعب الكرواتي الدولي السابق إيغور باميتش الذي يتولى حاليا تدريب فريق إسترا.

