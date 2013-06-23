ارتدوا ملابس مانشستر يوناتيد ... فمُنعوا من الدخول

حرمت إدارة مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي اثنين من العمال الذين يقومون بأعمال بناء ملعب التدريب التابع للنادي الإنجليزي، من دخوله.



وجاء سبب المنع بعد ظهور العمال الاثنين في الملعب وهم يرتدون قمصان الجار اللدود والمنافس التقليدي للسيتي مانشستر يوناتيد.



واشترطت إدارة مانشستر سيتي على العمال وزملائهم عدم الدخول لمرافق النادي ومنشآته وهم يرتدون قمصان مانشستر يوناتيد.



من جهتها، قالت صحيفة" مانشستر ايفينغ نيوز" الإنجليزية إن إدارة مانشستر سيتي شعرت بالحرج من وجود عمال يرتدون قمصان مانشستر يوناتيد.



وأضافت الصحيفة المحلية نقلا عن مصادر من داخل مانشستر سيتي أن ظهور مثل هؤلاء الأشخاص بقمصان مانشستر يوناتيد يؤثر بالسلب على سمعة وشعبية النادي، خصوصا وأن هناك أفواجا سياحية تتقاطر باستمرار على النادي ومنشآته.



يذكر أن مانشستر يوناتيد وجاره في المدينة الصناعية الأهم في بريطانيا مانشستر سيتي في عداوة دائمة بدأت ولا زالت منذ العام 1881، لدرجة أن الديربي في هذه المدينة قسمها لشطرين شرق وجنوب غرب في إشارة إلى الموقع الجغرافي لمقر الناديين.



وبلغت المنافسة والعداوة بين الطرفين أقوى مراحلها في العامين الماضيين، بعدما عاد مانشستر سيتي لخط المنافسة، وخطف لقب الدوري الإنجليزي من أنياب جاره يوناتيد الموسم قبل الماضي، ليعود الأخير ويستعيد اللقب في الموسم الماضي.