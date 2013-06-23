المكسيك تحقق فوزاً معنوياً على اليابان في كأس القارات

حقق المنتخب المكسيكي فوزا معنويا على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف واحد، في آخر مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى لبطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليا بالبرازيل، لتترك المكسيك ذكرى طيبة لها في آخر مبارياتها بالبطولة التي ودعتها منذ الجولة الماضية.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث أحرز خافير هيرنانديز نجم هجوم مانشستر يونايتد الانجليزي هدفي المكسيك في الدقيقتين 54 و66 بينما أحرز كاوازاكي هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 86.

وكان من الممكن ان تحرز المكسيك الهدف الثالث بعدما احتسب لها حكم المباراة ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني إلا أن هيرنانديز فشل في إيداع الكرة داخل الشباك لتنتهي المباراة بفوز المكسيك 2-1.

ورفعت المكسيك رصيدها إلي ثلاث نقاط في المركز الثالث للمجموعة، بينما ودعت اليابان مشاركتها في المسابقة بلا رصيد من النقاط.