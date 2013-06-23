"الهلال" يتعاقد مع الإكوادوري كاستيو وينتظر "الشمراني"

أنهت إدارة نادي الهلال السعودي التعاقد مع سيغوندو كاستيو (31 عاما) لاعب المنتخب الاكوادوري وفريق بوبيلا المكسيكي لكرة القدم في عقد يمتد لموسمين من دون الكشف عن قيمته.



وبات سيغوندو، لاعب الوسط المتأخر، أول المحترفين الأجانب في الهلال للموسم المقبل.



ومن المتوقع أن يحضر اللاعب إلى السعودية في اليومين المقبلين لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية.



كما أتمت إدارة النادي إجراءات بيع بطاقة المحترف الكوري يو بيونغ لنادي روستوف الروسي، بعد أن لعب في صفوف الفريق السعودي في الموسمين الماضيين.



هذا وينتظر الهلال ردا من الشباب على العرض الذي تقدم به للاستعانة بمهاجم الأخير الدولي ناصر الشمراني، ويقود المفاوضات سامي الجابر، المدرب الجديد للهلال، حيث عرض 18 مليون ريال لضم المهاجم الملقب بـ"الزلزال".



ووصلت علاقة الشمراني بالشباب الى طريق مسدود بعدما ساءت علاقته بالمدرب البلجيكي ميشال برودوم الذي أبقى اللاعب على دكة البدلاء في أغلب مباريات الموسم.



وكان اللاعب قد انفجر غضباً في وجه مدربه عقب إحرازه هدفين بعد نزوله في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الاتحاد في نهائي كأس النخبة بعدما كان فريقه متأخرا صفر-3.